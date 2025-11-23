Voto
Attualità

Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle 19.00

I dati ufficiali forniti dal Ministero dell'Interno

Corato - domenica 23 novembre 2025 19.12
Seconda rilevazione sulle elezioni regionali in corso in Puglia. Alle ore 19.00 di domenica 23 novembre, a Corato ha votato il 20,18% degli aventi diritto. Il precedente dato era del 36,54%. Prossimo aggiornamento alle ore 23.00.
Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle ore 12.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle ore 12.00
Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato
23 novembre 2025 Incidente sulla Corato-Trani: centauro fuori strada all’ingresso di Corato
