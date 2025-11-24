Elezioni regionali, l'affluenza definitiva a Corato

Corato - lunedì 24 novembre 2025
15.18
Si sono concluse alle ore 15.00 le operazioni di voto per le elezione del presidente e del consiglio della Regione Puglia. A Corato ha votato il 38,99% , mentre nel 2020 il dato definitivo era stato del 68,75%. Un dato che deve far riflettere, meno della metà degli elettori si è recato alle urne.
