Sindaco Corrado De Benedittis. <span>Foto Stefano Procacci</span>
Attualità

De Benedittis torna a parlare di sicurezza

L’appello del sindaco al Prefetto di Bari e al Procuratore della Repubblica di Trani

Corato - giovedì 13 novembre 2025 22.25
A causa dei sempre più frequenti disagi dovuti ai diversi furti a danno delle attività commerciali, la percezione di paura e pericolo cresce sempre più in città. Nonostante l'istituzione della zona rossa, furti di auto e rapine in attività commerciali continuano ad essere episodi all'ordine del giorno.

Agenti della Polizia Locale hanno deciso volontariamente di offrire il loro servizio durante la notte, lavorando in sinergia con altre forze dell'ordine e con gli Istituti privati di vigilanza.

È di qualche giorno fa, infatti, la notizia del ritrovamento di un'auto rubata da parte della Polizia Locale in collaborazione con l'istituto di vigilanza Metronotte.

Non solo. Il sindaco De Benedittis ha scritto al Prefetto di Bari e al Procuratore della Repubblica di Trani al fine di garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine e la certezza della pena per chi commette reati.

«Non è pensabile vedere soggetti che delinquono o che vengono arrestati dalle forze dell'ordine e che, dopo pochi giorni, sono nuovamente a piede libero» afferma il sindaco in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. «Serve una incisività maggiore perché il rischio è che si possano creare le condizioni di insicurezza su cui possono prendere piede fenomeni gravi, come il racket delle estorsioni, cioè la richiesta del pizzo, in modo particolare ai danni di commercianti e imprese. Questo lo dobbiamo in ogni modo scongiurare. Come amministrazione comunale stiamo investendo sia risorse finanziarie di nostra competenza, sia anche facendo sentire la nostra pressione sulle autorità che hanno competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica».
  • Sicurezza
  • Sindaco De Benedittis
