Ricandidatura del sindaco De Benedittis, interviene Rimettiamo in moto la città

«La decisione del Sindaco Corrado De Benedittis di ricandidarsi per un secondo mandato è una scelta di continuità, responsabilità e visione, che parla a una città che in questi anni ha ritrovato stabilità, credibilità e fiducia nelle istituzioni. Come Rimettiamo in moto la città, sosteniamo con convinzione questa candidatura perché nasce da un lavoro serio, affrontando problemi strutturali che per troppo tempo avevano bloccato il futuro di Corato. Oggi quei nodi sono stati sciolti e la città può finalmente guardare oltre l'emergenza», è quanto scrivono gli esponenti del Movimento Rimettiamo in moto la città.«Corato è cambiata: nel metodo amministrativo, nel rapporto con i cittadini, nelle politiche culturali e sociali, nella visione dello sviluppo urbano ed economico. È cambiata perché c'è stata una guida stabile, una squadra coesa e un progetto politico chiaro. Cinque anni pieni. Cinque anni di governo, senza interruzioni, senza commissariamenti. Un fatto che a Corato non accadeva da troppo tempo».«Cinque anni che hanno risolto contenziosi pesanti, riorganizzato la macchina amministrativa e avviato politiche strutturali in tutti i settori strategici: cultura, welfare, urbanistica, lavori pubblici, sviluppo economico, politiche giovanili. Un lavoro che ha bisogno di continuità per dispiegare appieno i suoi effetti. Per questo Corato 2031 non è uno slogan, ma una scelta di serietà e di visione: 2026 + 5 anni, un nuovo mandato completo per consolidare quanto fatto e portare a compimento i processi già avviati. Corato ha bisogno di stabilità, non di salti nel buio».«Nei prossimi mesi Rimettiamo in moto la città sarà in prima linea per costruire una campagna elettorale aperta, partecipata e radicata nella città, fatta di ascolto, confronto e proposte concrete. Con lo stesso spirito che ci ha guidati fin dall'inizio: rimettere in moto Corato, senza fermarsi.Avanti insieme. Verso Corato 2031», concludono.