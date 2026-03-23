Cuor di Bersagliere. <span>Foto Anna Lops</span>
Cuor di Bersagliere. Foto Anna Lops
Eventi

Cuor di Bersagliere dona un defibrillatore al Comune di Corato

Venerdì la cerimonia di consegna alla presenza delle istituzioni locali

Corato - lunedì 23 marzo 2026 9.14
Un defibrillatore semiautomatico (DAE) è uno strumento che agisce nei primi minuti di un arresto cardiaco rendendosi responsabile del salvataggio di molte vite. Il Comune di Corato, e in particolare la Polizia Locale, si dota di un ulteriore apparecchio defibrillatore grazie alla donazione del gruppo Cuor di Bersagliere.

La cerimonia è avvenuta venerdì 20 marzo, presso la Sala Verde del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Corrado De Benedittis, della presidente del Consiglio comunale Valeria Mazzone, del comandante della Polizia Locale Michele Bucci, del presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Giuseppenicola Tota, del segretario generale Enrico Verzari e dell'amministratore generale Umberto D'Aiello. Durastante e Simone hanno partecipato con Cuor di Bersagliere, confermando ancora una volta lo stretto rapporto tra l'associazione e l'istituzione locale.

Il DAE sarà presto operativo e contestualmente sarà avviato un percorso formativo per gli agenti della Polizia Locale: fase essenziale per assicurarne l'uso corretto e immediato, trasformando un atto di solidarietà in un concreto sussidio per la sicurezza urbana.

Quello di venerdì è stato un vero e proprio investimento nella comunità, nella cultura della prevenzione e nella capacità delle istituzioni di rispondere efficacemente alle emergenze.

Si tratta di piccoli gesti che possono avere un impatto importante quando nascono da un profondo senso di rispetto e consapevolezza civica.
5 fotoCuor di Bersagliere
Cuor di BersagliereCuor di BersagliereCuor di BersagliereCuor di BersagliereCuor di Bersagliere
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Sicurezza
  • prevenzione
  • Polizia Locale Corato
"Scelte, passioni e futuro: all’I.P. L. Tandoi l’orientamento diventa esperienza concreta”
23 marzo 2026 "Scelte, passioni e futuro: all’I.P. L. Tandoi l’orientamento diventa esperienza concreta”
Il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi porta una mostra alla Settimana dell’educazione civica andriese 
23 marzo 2026 Il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi porta una mostra alla Settimana dell’educazione civica andriese 
Altri contenuti a tema
Allarme furti nelle ville dell’agro di Corato: incontro in comune per rafforzare la sicurezza Attualità Allarme furti nelle ville dell’agro di Corato: incontro in comune per rafforzare la sicurezza Sindaco, Polizia Locale e istituti di vigilanza privata a confronto
Circa trenta furti da inizio anno: la zona Oasi chiede maggior sicurezza Circa trenta furti da inizio anno: la zona Oasi chiede maggior sicurezza Ieri un’assemblea per cercare soluzioni al problema
Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola Cronaca Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola Pronto intervento congiunto di Metronotte e Polizia Locale di Corato
San Sebastiano: omaggio e riconoscimenti alla Polizia Locale San Sebastiano: omaggio e riconoscimenti alla Polizia Locale Autorità, forze dell’ordine e cittadini per l’omaggio a San Sebastiano
Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada Cronaca Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada Intervento di Guardie Campestri e Polizia Locale su via Vecchia Barletta
Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione Attualità Diciott’anni legato a un palo: quando il “rito” diventa umiliazione Un gruppo di ragazzi festeggia la maggiore età di un amico con sputi, petardi e farina. Un episodio che interroga sul senso di maturità e responsabilità nelle nostre comunità
Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce Vita di Città Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce Il Comandante: «Iter svolto secondo legge, nessuna irregolarità. Rispetto massimo per le famiglie, ma le procedure sono state seguite in ogni passaggio»
Sicurezza a Corato, il sindaco ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza Attualità Sicurezza a Corato, il sindaco ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza La riunione con il Generale Arbore ha focalizzato i problemi della città e del territorio
Ecce Homo”, una conferenza sulla Passione di Gesù attraverso la Sacra Sindone
23 marzo 2026 Ecce Homo”, una conferenza sulla Passione di Gesù attraverso la Sacra Sindone
Affluenza al referendum al 42,49% nella prima giornata di voto
22 marzo 2026 Affluenza al referendum al 42,49% nella prima giornata di voto
Affluenza al 32.15% per il referendum: Corato al secondo aggiornamento di giornata ore 19
22 marzo 2026 Affluenza al 32.15% per il referendum: Corato al secondo aggiornamento di giornata ore 19
Anziana truffata al telefono, poi la fuga con il bottino: l'arresto in autostrada
22 marzo 2026 Anziana truffata al telefono, poi la fuga con il bottino: l'arresto in autostrada
Trovate tre auto rubate dalla Metronotte: due intatte, l'altra cannibalizzata
22 marzo 2026 Trovate tre auto rubate dalla Metronotte: due intatte, l'altra cannibalizzata
Affluenza al 12,3% per il referendum: Corato al primo aggiornamento di giornata
22 marzo 2026 Affluenza al 12,3% per il referendum: Corato al primo aggiornamento di giornata
Corato-San Marco, partita cruciale per i neroverdi: servirà il massimo supporto
21 marzo 2026 Corato-San Marco, partita cruciale per i neroverdi: servirà il massimo supporto
Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
20 marzo 2026 Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.