Cuor di Bersagliere dona un defibrillatore al Comune di Corato

5 foto Cuor di Bersagliere

Un defibrillatore semiautomatico (DAE) è uno strumento che agisce nei primi minuti di un arresto cardiaco rendendosi responsabile del salvataggio di molte vite. Il Comune di Corato, e in particolare la Polizia Locale, si dota di un ulteriore apparecchio defibrillatore grazie alla donazione del gruppoLa cerimonia è avvenuta venerdì 20 marzo, presso la Sala Verde del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco, della presidente del Consiglio comunale, del comandante della Polizia Locale, del presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, del segretario generalee dell'amministratore generalehanno partecipato con Cuor di Bersagliere, confermando ancora una volta lo stretto rapporto tra l'associazione e l'istituzione locale.Il DAE sarà presto operativo e contestualmente sarà avviato un percorso formativo per gli agenti della Polizia Locale: fase essenziale per assicurarne l'uso corretto e immediato, trasformando un atto di solidarietà in un concreto sussidio per la sicurezza urbana.Quello di venerdì è stato un vero e proprio investimento nella comunità, nella cultura della prevenzione e nella capacità delle istituzioni di rispondere efficacemente alle emergenze.Si tratta di piccoli gesti che possono avere un impatto importante quando nascono da un profondo senso di rispetto e consapevolezza civica.