Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno Corrado De Benedittis alle amministrative 2026

Alleanza Verdi e Sinistra comunica il proprio sostegno, in vista delle prossime elezioni amministrative, alla candidatura di Corrado De Benedittis e al progetto di buon governo della città del centrosinistra di Corato. Si tratta di una scelta che si colloca in piena continuità con il lavoro svolto nell'ultima consiliatura, nel corso della quale AVS ha contribuito attivamente alla vita dell'assemblea cittadina attraverso l'impegno del proprio referente territoriale, il consigliere comunale Carlo Colonna.Il sostegno a Corrado De Benedittis nasce anche dalla consapevolezza del valore del lavoro portato avanti in questi anni dal sindaco e dall'amministrazione comunale. I risultati ottenuti nel corso del primo mandato rappresentano una base importante sulla quale costruire il futuro della città. «Per questa ragione riteniamo essenziale garantire continuità amministrativa a un'esperienza di governo che ha dimostrato serietà, equilibrio e capacità di affrontare con concretezza i bisogni della comunità», dichiarano i rappresentanti di AVS.«Al tempo stesso AVS, anche a seguito del buon risultato registrato alle ultime elezioni regionali, con il 9% dei consensi nella città di Corato, intende mettere a disposizione il proprio contributo politico e programmatico per consolidare un progetto di governo fondato sulla giustizia sociale, sulla sostenibilità ambientale e sulla partecipazione democratica, portando nuova linfa e nuove competenze dentro il campo progressista.Come sottolineato dal segretario provinciale di Sinistra Italiana Mimmo Ferrante, e dal segretario provinciale di Europa Verde, Nicola Pace, AVS sarà parte di questo percorso con spirito unitario, un percorso che vedrà il gruppo impegnato sin da subito nella formulazione di proposte concrete da inserire nel programma della coalizione, lavorando in sinergia con la rete di amministratrici ed amministratori comunali di AVS nei comuni della provincia di Bari, nella convinzione che Corato abbia bisogno di continuità, visione e di una coalizione forte, credibile e radicata nella città», così concludono.