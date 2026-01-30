Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola

Nel corso della serata di ieri, una pattuglia della Metronotte impegnata nel servizio di pronto intervento nel comune di Corato ha individuato inun'autovettura Hyundai in condizioni anomale, con a bordo tre soggetti e non riconosciuta tra i veicoli abitualmente presenti in zona.L'equipaggio ha immediatamente attivato la Centrale Operativa, richiedendo un accertamento alle Forze dell'Ordine. La risposta è stata tempestiva.Dalle verifiche è emerso che il veicolo circolava conGrazie al rapido coordinamento operativo, due pattuglie della Polizia Locale di Corato sono intervenute prontamente. Il mezzo é stato intercettato e bloccato in via Castel del Monte. I tre occupanti sono stati fermati e accompagnati presso gli uffici competenti per gli accertamenti di rito.Le posizioni dei soggetti coinvolti sono ora al vaglio dell'Autorità competente.Questo intervento conferma il valore della collaborazione concreta e immediata tra vigilanza privata e Forze dell'Ordine, elemento fondamentale per garantire prevenzione, rapidità d'azione e sicurezza sul territorio.