Auto "sospetta" bloccata a Corato
Cronaca

Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola

Pronto intervento congiunto di Metronotte e Polizia Locale di Corato

Corato - venerdì 30 gennaio 2026 9.14 Comunicato Stampa
Nel corso della serata di ieri, una pattuglia della Metronotte impegnata nel servizio di pronto intervento nel comune di Corato ha individuato in via San Magno un'autovettura Hyundai in condizioni anomale, con a bordo tre soggetti e non riconosciuta tra i veicoli abitualmente presenti in zona.

L'equipaggio ha immediatamente attivato la Centrale Operativa, richiedendo un accertamento alle Forze dell'Ordine. La risposta è stata tempestiva.

Dalle verifiche è emerso che il veicolo circolava con targhe appartenenti ad un'altra autovettura, risultata oggetto di furto denunciato a Cerignola.

Grazie al rapido coordinamento operativo, due pattuglie della Polizia Locale di Corato sono intervenute prontamente. Il mezzo é stato intercettato e bloccato in via Castel del Monte. I tre occupanti sono stati fermati e accompagnati presso gli uffici competenti per gli accertamenti di rito.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale. Le posizioni dei soggetti coinvolti sono ora al vaglio dell'Autorità competente.

Questo intervento conferma il valore della collaborazione concreta e immediata tra vigilanza privata e Forze dell'Ordine, elemento fondamentale per garantire prevenzione, rapidità d'azione e sicurezza sul territorio.
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi " protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI "
30 gennaio 2026 Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"
Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
30 gennaio 2026 Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
