Incontro sui furti a Corato
Attualità

Allarme furti nelle ville dell’agro di Corato: incontro in comune per rafforzare la sicurezza

Sindaco, Polizia Locale e istituti di vigilanza privata a confronto

Corato - venerdì 6 marzo 2026 15.57 Comunicato Stampa
Si è svolto questa mattina in Comune un incontro, convocato dal Sindaco De Benedittis, tra l'amministrazione comunale, i rappresentanti degli istituti di vigilanza operanti sul territorio e la Polizia Locale per affrontare il tema dei furti nelle ville e nelle zone residenziali dell'agro di Corato.

All'incontro hanno preso parte il Sindaco, il Comandante della Polizia Locale insieme al Commissario Salvatore Scardigno della Polizia Locale e i responsabili degli istituti di vigilanza privata, con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione e valutare possibili azioni di prevenzione e coordinamento operativo.

Nel corso del confronto è emerso come, nella maggior parte dei casi segnalati negli ultimi mesi, i furti vengano messi a segno da persone che agiscono a piedi: i malintenzionati scavalcano rapidamente le recinzioni delle proprietà e operano in tempi molto brevi, approfittando spesso dell'assenza temporanea dei proprietari.

Proprio per questo motivo è stata ribadita l'importanza dei sistemi di sicurezza, in particolare degli impianti di allarme, che rappresentano uno strumento fondamentale sia come deterrente sia per consentire interventi tempestivi da parte della vigilanza e delle forze dell'ordine.

Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rafforzare i canali di comunicazione tra istituti di vigilanza privata e forze dell'ordine, soprattutto per segnalare tempestivamente veicoli sospetti presenti nelle zone residenziali. Gli istituti di vigilanza, infatti, pur svolgendo un importante lavoro di controllo e monitoraggio del territorio, non hanno la possibilità di fermare o identificare veicoli, attività che compete esclusivamente alle forze di polizia. Per questo motivo è stata evidenziata l'importanza di un sistema di comunicazione rapido ed efficace che consenta di trasmettere segnalazioni utili per eventuali controlli.

Al termine dell'incontro è stata condivisa la volontà di adottare ulteriori disposizioni organizzative e operative nelle prossime settimane, con l'obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione e il presidio del territorio nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, su cui si ritiene opportuno mantenere la riservatezza.

L'amministrazione comunale ha ribadito l'impegno a mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza, confermando la stretta collaborazione sempre più stretta tra Istituzioni, Forze dell'Ordine, vigilanze private e cittadini.
  • Sicurezza
