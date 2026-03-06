Allarme furti nelle ville dell’agro di Corato: incontro in comune per rafforzare la sicurezza

Si è svolto questa mattina in Comune un incontro, convocato dal Sindaco De Benedittis, tra l'amministrazione comunale, i rappresentanti degli istituti di vigilanza operanti sul territorio e la Polizia Locale per affrontare ilAll'incontro hanno preso parte il Sindaco, il Comandante della Polizia Locale insieme al Commissario Salvatore Scardigno della Polizia Locale e i responsabili degli istituti di vigilanza privata, con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione e valutare possibili azioni di prevenzione e coordinamento operativo.Nel corso del confronto è emerso come, nella maggior parte dei casi segnalati negli ultimi mesi, i furti vengano messi a segno da persone che agiscono a piedi: i malintenzionati scavalcano rapidamente le recinzioni delle proprietà e operano in tempi molto brevi, approfittando spesso dell'assenza temporanea dei proprietari.Proprio per questo motivo è stata ribadita l'importanza dei sistemi di sicurezza, in particolare degli impianti di allarme, che rappresentano uno strumento fondamentale sia come deterrente sia per consentire interventi tempestivi da parte della vigilanza e delle forze dell'ordine.Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rafforzare i canali di comunicazione tra istituti di vigilanza privata e forze dell'ordine, soprattutto per segnalare tempestivamente veicoli sospetti presenti nelle zone residenziali. Gli istituti di vigilanza, infatti, pur svolgendo un importante lavoro di controllo e monitoraggio del territorio, non hanno la possibilità di fermare o identificare veicoli, attività che compete esclusivamente alle forze di polizia. Per questo motivo è stata evidenziata l'importanza di un sistema di comunicazione rapido ed efficace che consenta di trasmettere segnalazioni utili per eventuali controlli.Al termine dell'incontro è stata condivisa lanelle prossime settimane, con l'obiettivo die il presidio del territorio nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, su cui si ritiene opportuno mantenere la riservatezza.L'amministrazione comunale ha ribadito l'impegno a mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza, confermando la stretta collaborazione sempre più stretta tra Istituzioni, Forze dell'Ordine, vigilanze private e cittadini.