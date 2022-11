«Dinanzi alle crisi, reagiamo. Costruiamo soluzioni, insieme. Democrazia Solidale, con il ciclo di incontri "Demos con la città", prosegue il suo cammino aprendo uno squarcio di pensieri e di attività su alcuni grandi temi e sulle loro possibili risposte». È quanto riportato in una nota dia proposito dell'incontro organizzato per sabato 26 novembre, alle ore 19:30, nella sede della Casa della politica Cap700033 di via San Benedetto, 26.«Occorre ripensare il nostro modello di sviluppo socio-economico per una società che difenda i beni comuni e fermi la crescita del divario tra pochi ricchi e tantissimi poveri. Serve, allora, mettere in pratica il linguaggio della cura, della giustizia sociale ed ecologica accanto a tutti i cittadini e alle fasce sociali più deboli e fragili» hanno evidenziato dal movimento politico.L'evento sul tema "Economia di pace tra beni comuni, natura e accoglienza" si svolgerà con la partecipazione e degli interventi del componente di Attac Italia "Società della cura" e collaboratore del "il manifesto", che è anche dirigente comunale per i servizi sociali e consulente psicopedagogico delle cooperative sociali; di, già consigliere nazionale di Pax Christi Italia e revisore legale dei conti; di, presidente del comitato "Beni Comuni" di Corato; di, consigliere comunale di Rimettiamo in Moto la Città e presidente del "Movimento per la pace" di Corato.