Rimettiamo in Moto la Città e Demos, sportello per la compilazione delle domande libri di testo

Rimettiamo in moto la città e Demos, nello spirito di volontarietà e prossimità, offrono assistenza per la compilazione delle domande relative al contributo libri di testo 2023/2024.Lo sportello sarà aperto giovedì 20, dalla ore 19:00 alle ore 21:00, presso via Duomo 18.Per prenotarsi occorre inviare un messaggio su Messenger o in direct con nome, cognome e numero di telefono.È necessario munirsi di:- SPID del richiedente- documento di identità del richiedente- codice fiscale dello studente- attestazione isee valida- indirizzo mail richiedenteEventuali ulteriori date saranno comunicate in seguito.L'avviso è rivolto a studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2023/2024 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali eparitarie, residenti sul territorio cittadino.Possono richiedere il beneficio le famiglie con un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94, e a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con3 o più figli.L'invio della domanda può essere effettuato online da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, sul portale: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/accedi/Finestre temporali pera presentato della domanda:Fino alle ore 12:00 del 29 luglio 2023.Dalle ore 12:00 del 4 settembre alle ore 12:00 del 24 settembre.