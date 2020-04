Devozione e speranza in via Nicola Salvi. Rosario comunitario in filodiffusione

Una libera iniziativa dei residenti per pregare insieme in questo Venerdì di Passione

I residenti di via Nicola Salvi a Corato hanno sempre testimoniato la loro devozione e partecipazione collettiva ai riti della Settimana Santa e a tutti i momenti di preghiera che la caratterizzano. È noto, infatti, il suggestivo allestimento di un'area delimitata adibita ad altarino, con un crocifisso e i ceri accesi, con cui il quartiere è solito accogliere il passaggio delle processioni durante il Triduo Pasquale. Lì, i residenti si sono sempre recati anche per deporre un fiore e rivolgere una preghiera, individuale.Oggi, invece, in questo tempo pasquale di assoluta eccezionalità, in cui l'emergenza epidemiologica da coronavirus ferma celebrazioni e riti, quella preghiera è diventata collettiva e si è fatta messaggera di un forte desiderio di speranza.Con estrema cura e delicatezza nei dettagli, il crocifisso è tornato a benedire l'intero quartiere, fiori e ceri accesi sottolineano la fede e la devozione dei residenti mentre da un megafono su uno dei balconi addobbati con candidi lenzuola a lutto viene recitato il santo Rosario.Da una iniziativa spontanea e semplice, una grande carica di suggestione e sentimento, che vede tutti i residenti pregare insieme sui propri balconi in quattro momenti: questa mattina alle 10.00 e alle 12.00, nel pomeriggio alle 15.00, a scandire l'Ora della Passione, e questa sera alle 20.00.Un abbraccio confortante e commovente che unisce nella fede, con uno sguardo di speranza rivolto al futuro sottolineato da uno striscione: "Andrà tutto bene".