Il seminario organizzato da Onda d'urto sabato 11 Novembre in via Verdi

L'Associazione coratina Onda d'Urto invita tutti a segnare sul calendario questa data: sabato 11 novembre, ore 17:00.Presso la sede dell'Associazione, in via Giuseppe Verdi n° 40 a Corato, avrà luogo un attesissimo evento di sensibilizzazione dal titolo "DIALOGO INTORNO ALLA MALATTIA DEPRESSIVA: dalla diagnosi al trattamento", in cui il Dott. Gaetano Nappi e la Dott.ssa Annarosa Mangione, Dirigenti presso il Centro di Salute Mentale di Corato, intesseranno un dialogo prezioso, mostrando una panoramica sullo stato dell'arte degli interventi terapeutici, con l'obiettivo di portare i presenti ad una sempre maggiore consapevolezza sul tema ed evitare la stigmatizzazione che ancora aleggia su chi soffre di depressione.