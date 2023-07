Prevenzione sotto le stelle, in Piazza con l'associazione Onda D'Urto

Vi ricordate com'è cominciata?I gazebo di Onda d'urto su via Duomo, i banchetti informativi per strada, i tentativi goffi di gestire al meglio cose che non avevamo mai gestito: autorizzazioni, sponsorizzazioni, folle!Ci ritrovavamo per strada, non avevamo una pagina Facebook, il telefono di Filomena Balducci squillava di continuo e noi, noi facevamo brain storming nei bar.E poi?E poi c'è stato il COVID.Ma l'aver messo radici in una vera e propria sede, quella in via Verdi n° 40, ci ha permesso di continuare ad offrire i nostri servizi, a vederci per tirar fuori le idee.Ma Onda d'urto era e rimane un movimento che parte dal basso, dalla strada. E, con tanta tanta gioia nel cuore, annunciamo che il nostro prossimo evento si terrà in piazza, come un tempo!PREVENZIONE SOTTO LE STELLE15/07/2023, ore 19:00Piazza Vittorio Emanuele, Corato.Il nostro pilastro, il Dott. Fabio Quinto, effettuerà ecografie ai vasi carotidei.E tutti noi saremo lì ad accogliervi, come ai vecchi tempi!Evento realizzato grazie al patrocinio del Comune di Corato ed al supporto ormai costante del centro analisi Pivelab.