Onda d'urto Corato - uniti contro il cancro

Dal 4 al 7 dicembre e dal 12 al 15 dicembre presso il Centro AnalisiPivelab dei dottori Piccarreta e Vernice in via Matteo Renato Imbriani 1/Ba Corato, si svolgeranno le ultime sessioni delle "LE GIORNATE DIPREVENZIONE: ANALISI DEL SANGUE" previste per il 2023.Come sempre, le prenotazioni avverranno presso la sede dell'associazione invia G. Verdi n° 40 SABATO 25 novembre:mattina dalle 10:00 alle 12:00pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00Per garantire una possibilità equa di adesione alle giornate di screening,le prenotazioni osserveranno le seguenti REGOLE:- Ogni persona può prenotare solo per se stessa e per un'altra recandosiESCLUSIVAMENTE in sede;- Non saranno accettate prenotazioni telefoniche o tramite canali social.Siamo sicuri di una collaborazione sentita e partecipata!Il check up comprende i seguenti esami:Colesterolo totaleHdlLdlTrigliceridiGotGptGamma gtAzotemiaCreatininaUricemiaGlicemiaSodioPotassioIn fase di prenotazione sarà rilasciato un ticket, con datadell'appuntamento, da presentare al Laboratorio. I risultati sarannoinviati all'interessato all'indirizzo email comunicato.Ringraziamo, a nome di tutta la cittadinanza, il Centro Analisi Pivelab perla costante sensibilità e generosità