Giornata Mondiale del Malato Oncologico, Onda d'Urto dona un albero alla città

"L'Albero della Consapevolezza è stato piantato in Piazza dei Caduti di Via Fani

Ieri 21 maggio, si è celebrata la Giornata nazionale del malato oncologico, istituita dalla Presidenza del Consiglio nel 2006 con lo scopo di dedicare attenzione alle persone affette da cancro e a tutti coloro che hanno attraversato l'esperienza della malattia, direttamente oindirettamente.Onda d'urto Corato Uniti contro il cancro APS, in questa occasione ha donato alla città di Corato un albero di Paulonia Imperialis, in Piazza Caduti di Via Fani."L'albero della consapevolezza", il nome scelto dai volontari di Onda d'Urto, è un impegno a valorizzare la qualità del verde in città, anche allaluce dei cambiamenti climatici, e a mantenere alta l'attenzione sulle malattie tumorali.I nastri della consapevolezza che adornano l'albero, rappresentano, nonostante la bellezza dei colori pastello e vivaci, le varie forme di tumore e gli organi malati,tra cui spicca il nastro oro, quellodedicato ai bambini.Tutto ciò è stato possibile anche grazie al supporto dell'Amministrazione Comunale, con gli assessori Varesano e Addario, Radicamenti e il Centro Anziani Ermes.L'occasione è stata anche un invito alla cittadinanza a prendere maggior consapevolezza sulla cura della Natura e maggior attenzione alla prevenzione.