Onda d'urto, un 2022 ricco di soddisfazioni per l'associazione della prevenzione

Anno da incorniciare il 2022 per l'associazione Onda D'Urto, che dopo i difficili anni del Covid, è tornata sul territorio mettendo a disposizione risorse (umane e non) per offrire alla popolazione screening che andassero a scoprire eventuali patologie in fasi primitive e dunque più facilmente debellabili.Durante la conferenza tenutasi ieri nella sede di Via Giuseppe Verdi, i relatori Pres. Dott.ssa Ivana Pomodoro, Dott.ssa Marilisa Lasorsa, Dott. Fabio Quinto, Dott. Ludovico di Gioia, Dott. Luciano Piccarreta, Dott.ssa Gabriella Vernice, hanno reso pubblici i dati degli esami effettuati nell'anno 2022:- 214 ecografie ai vasi carotidei, a cura del dott. Fabio Quinto e del dott. Ludovico Di Gioia- 115 ecografie alla tiroide, a cura del dott. Fabio Quinto e del dott. Ludovico Di Gioia- 44 densitometrie, a cura del Centro Diagnostico Coratino, dott.ssa Gabriella Troito- 450 screening ematici, grazie al centro analisi PIVELAB- 143 elettrocardiogrammi grazie al dott. Antuofermo- Supporto PsicologicoUn numero altissimo di rilievi che in taluni casi hanno permesso interventi precoci in presenza di patologie.Onda d'urto però non si ferma qui: qualche giorno fa è stato attivato, presso la propria sede, uno sportello psicologico per i malati oncologici ed i loro familiari, completamente gratuito e l'intenzione dell'associazione è quella di fare crescere il numero di screening rispetto al sorprendente anno trascorso.Una realtà ormai consolidata sul territorio che ci ricorda una volta di più quanto la parola "prevenzione" sia la parola chiave per il benessere di ognuno di noi.