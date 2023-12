Screening di prevenzione organizzato da Onda d'urto

Nei giorni 27 e 28 dicembre, per chiudere in bellezza questo 2023 all'insegna della prevenzione, il Dott. Fabio Quinto, presso la sede dell'Associazione Onda d'Urto Corato, ha effettuato circa 100 ecografie alla toroide, riscontrando numerosi noduli di diversa grandezza nel circa 20% delle eco effettuate.Come di consueto, lo screening è stato aperto a tutti: giovani, anziani, donne, uomini, col solo vincolo di non essere già in possesso di una diagnosi e di non essere già in cura.I circa 100 concittadini che hanno usufruito dell'esame, sono stati per lo più di sesso femminile, trai 30 e 50 anni.Inoltre, per la prima volta - ci spiegano i responsabili dell'associazione - abbiamo avuto l'occasione di fare delle ecografie alla tiroide ad alcuni giovanissimi, accompagnati dai propri genitori, e ne siamo felicissimi, poiché è il segno che la cultura della prevenzione si sta diffondendo sempre più all'interno della nostra comunità.Da statuto, questo è uno degli obiettivi principali di Onda d'Urto: diffondere la cultura della prevenzione. E ci stiamo impegnando al massimo per attuarlo, grazie agli incontri di formazione/informazione che abbiamo organizzato e che organizzeremo, ma soprattutto grazie al supporto dei medici che offrono la propria professionalità ed il proprio sapere al servizio della comunità e lo fanno in maniera totalmente gratuita.Tra questi c'è il Dott. Fabio Quinto, pilastro dell'Associazione. E quest'anno abbiamo voluto premiarlo per il supporto, le idee innovative e la dedizione con una Targa, un piccolo oggetto carico di riconoscenza, stima e, soprattutto, affetto.