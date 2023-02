Giornata contro il cancro infantile

Questa volta, i più piccoli.E l'ha fatto con un dono piccino piccino, rispetto a quanto si potrebbe, si dovrebbe fare per loro: "4 sedioloni" per la pappa per i pazienti del Reparto Pediatria dell'Ospedale di Corato*.Siamo riusciti a fare questo dono grazie a voi tutti: abbiamo ascoltato le vostre testimonianze, ne abbiamo fatto tesoro e, soprattutto, ci avete sostenuti nella raccolta fondi portata avanti nel periodo natalizio, con la vendita delle Stelle della prevenzione.Cogliamo l'occasione per dirvelo in questo giorno tanto speciale, la *giornata mondiale contro il cancro infantile*, per ricordare a tutti che starci vicino l'un l'altro, anche solo con un dono che può sembrare una goccia nell'oceano, è un modo meraviglioso per condividere momenti di sofferenza e di gioia con chi ci circonda.Ringraziamo il Reparto Pediatria nella persona del Dott. Giovanni Ciccarone e tutto lo staff di medici ed infermieri per aver accolto con entusiasmo la nostra idea.Nel suo "Saggio sul dono", Mauss parlava di una sorta di circolo vizioso innescato, appunto, dal dono: parlava del nostro sentirci in dovere di ricambiare un dono ricevuto e della coazione a ripetere di questa necessità di sdebitarsi. Nel dono, insomma, ci sarebbe una sorta di inghippo perverso.I doni come questo, come questi "4 sedioloni", si svincolano da questa logica malsana e ciò che ci ripaga è solo la consapevolezza di aver fatto del bene e l'idea di aver portato qualche sorriso in un luogo in cui c'è sofferenza.