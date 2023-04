L'Associazione Onda D'urto ringrazia i volontari in una conferenza stampa

L'Associazione Onda D'Urto ha indetto una conferenza stampa che si terrà il giorno 20/04/2023, alle ore 19:00 presso la sede in via G. Verdi n° 40, Corato.I soci coglieranno l'occasione per ringraziare pubblicamente coloro che hanno datosupporto all'Associazione Onda d'Urto Corato e per fare un piccolo riepilogo delle iniziative svolte nel 2022, con l'obiettivo di far conoscere questa realtà alla cittadinanza.