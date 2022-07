«Da Comune di vetro a bunker il passo è breve». Questa la laconica osservazione dei componenti del gruppo consiliare di Direzione Corato. Secondo gli esponenti di minoranza, infatti, «ricevere notizie e informazioni dal Comune di Corato è impossibile anche per i consiglieri comunali».Direzine Corato ha fatto sapere: «Dopo due richieste di accesso agli atti inevase (25/06/2021 e 25/05/2022) e un sollecito al Segretario Generale del cComune (24/06/2022), abbiamo deciso di rivolgerci al Prefetto di Bari per far rispettare il diritto del consigliere comunale ad accedere ad atti e informazioni utili all'esercizio delle funzioni». Non sono stati specificati gli aspetti sui quali si sono concentrate le attenzioni del movimento civico guidato dall'ex Sindaco Perrone.