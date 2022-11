Il gruppo consiliare di "Direzione Corato" ha depositato, venerdì 11 novembre, un'interrogazione avente ad oggetto l'aggiornamento della mappa del rischio idrogeologico conseguente all'attivazione della vasca di laminazione di contrada Maccarone.«L'opera, progettata e finanziata dalle precedenti amministrazioni di centrodestra nell'ambito di un più ampio programma di riduzione del rischio idro-geologico, è stata completata già nel 2021, e consegnata al Comune, previo collaudo» hanno osservato gli esponenti di opposizione. «Occorreva però procedere con l'aggiornamento della mappa del rischio per consentire a molte aziende di espandersi con la costruzione di nuovi capannoni e/o con l'ampliamento di quelli esistenti.Nel dicembre 2021, con determina n° 58 del servizio urbanistica, fu affidato un primo incarico per la preparazione della documentazione necessaria da inviare all'Autorità di Bacino; da allora non è accaduto più nulla» hanno osservato.«Nel denunciare questo grave e colpevole ritardo, vogliamo conoscerne le ragioni.. È ora che l'amministrazione comunale si dia finalmente una mossa» hanno concluso da