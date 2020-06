Diritto allo studio, agevolazioni per gli universitari fuori sede

Sgravio delle tasse per gli studenti che tornano ad iscriversi in università pugliesi

La Giunta regionale ha approvato un nuovo intervento finalizzato a facilitare il rientro presso le Università pugliesi degli studenti fuori sede.La misura approvata tende a sgravare dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ex art 32 Lr. 18/2007) e delle tasse universitarie gli studenti e le studentesse esse iscritti per l'a.a 2019-20 presso una Università o AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) fuori regione e che decidano di trasferire la propria iscrizione per l'a.a 2020-21 in una delle università o AFAM con sede amministrativa nella Regione Puglia.La delibera stabilisce altresì che l'intervento sia attuato dall'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ADISU-Puglia, anche attraverso accordi con gli atenei e le AFAM pugliesi, mediante avviso a sportello fino ad esaurimento delle risorse, sulla base delle indicazioni dettate dal presente atto nonché da eventuali ulteriori indicazioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e Università.