Domani sera alla Chiesa Matrice di Corato la musica di "The Christmas Vibes"

La magica atmosfera del Natale prende vita con un evento imperdibile: "The Christmas Vibes", un suggestivo concerto che unirà la maestria di un quartetto d'archi alla voce incantevole di Emma Ceglie. L'evento si terrà il 14 dicembre 2024 alle ore 20:30, nella splendida cornice della Chiesa Matrice di Corato, un luogo che con la sua storia e bellezza renderà questa serata ancor più speciale.Organizzato dall'Orchestra Note di Puglia con il patrocinio e il contributo del Comune di Corato, il concerto fa parte del programma natalizio "Incanto 2024", che raccoglie una serie di iniziative per celebrare le festività nel segno della cultura e della condivisione. Durante la serata, il pubblico potrà lasciarsi avvolgere dalla magia delle note di Natale, tra brani tradizionali e melodie senza tempo, in un evento che promette di emozionare e coinvolgere ogni partecipante.Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni sull'evento e sul programma di "Incanto 2024", è possibile contattare il Comune di Corato o visitare i canali ufficiali dell'Orchestra Note di Puglia. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere il Natale attraverso il potere universale della musica.