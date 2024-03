Dominique Jean Paul Stanisci ospite della rassegna Cattivi

Oggi 22 marzo, alle ore 19, presso la Sala Verde del Palazzo di Città, nuovo appuntamento con la rassegna letteraria Cattivi a cura dell'associazione culturale I libri di Medea.Ospite questa volta sarà Dominique Jean Paul Stanisci. Autore cinematografico, editoriale e di podcast, Jean Paul è anche produttore, regista e sceneggiatore della Joyful People Company, direttore artistico del festival di arti e cinema Frankenstein Factory, documentarista di Una Scelta Necessaria, vicedirettore del magazine di fotografia e cinema OmbraMagazine.Autore per SECOP ediz. di "Una scelta necessaria, racconto per parole e immagini di numerose esperienze vissute dall'autore, Dominique Jean Paul Stanisci, unica persona al mondo ad aver raggiunto e ad aver riunito in un unico progetto foto-documentaristico, i più noti "luoghi della memoria": Auschwitz, Alcatraz, Tutsi Genocide, Killing Fields, Hiroshima, Ground Zero e Chernobyl. Stanisci racconta, in un quadro d'insieme e senza censura, alcune delle più sconvolgenti atrocità della storia contemporanea con la finalità di riscoprire il valore della dignità umana, andandolo a ricercare proprio nei luoghi in cui essa è stata maggiormente dissacrata. Una scelta necessaria è anche un docufilm vincitore di quattro festival internazionali del cinema.Dialogherà con l'autore Mariella Medea Sivo.L'evento gode del patrocinio morale del Comune di Corato.