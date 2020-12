"Dono di Natale", il CADUM coinvolge la città per dare gioia e calore ai bisognosi

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, felpa ecc.). Da donna, da uomo o bambino, possono essere anche usati purché siano in buono stato!

1 prodotto per l'igiene e cura del corpo (sapone, bagno schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino, deodorante ecc.. )

Si intitola "Dono di Natale" l'iniziativa di solidarietà con cui l'Associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano intende dare un po' di gioia e calore ai più bisognosi e soli nel periodo natalizio.«Stiamo vivendo un periodo particolare in cui è già difficile per noi riuscire ad essere d'aiuto per tutti gli utenti che bussano alla nostra porta, non potendoci soffermare a chiacchierare con loro o donare loro un semplice sorriso se non con lo sguardo. Quest'anno, la situazione di emergenza epidemiologica ci ha impedito anche di organizzare occasioni di socialità, come ad esempio in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, e ci impedirà di sedere con loro alla tradizionale cena solidale del Natale» - spiegano i volontari e la presidente dell'associazione Vesna Muslic.«Ma non possiamo sottrarci dal tentare di donare loro un motivo di gioia e calore. Per questo abbiamo ideato il "Dono di Natale" chiedendo ai coratini di collaborare con una piccola donazione. Provvederemo noi ad impacchettare i regali che doneremo ai nostri utenti assieme ad una scorta di generi di prima necessità. Un modo per augurar loro un sereno Natale, per quanto sia possibile, e non farli sentire soli ed invisibili».Puoi raccogliere a che più di un dono.Siamo lieti di accogliere il vostro dono presso la sede della nostra associazione in via Gambara n.1, il giorno