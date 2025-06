Centro Servizi per il Contrasto alle Povertà, saranno presentati i nuovi spazi a Corato

Programma completo dell'evento:

Saluti istituzionali

Sindaco Corrado Nicola De Benedittis – Assessore alla Città Solidale Felice Addario – Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi

Sindaco Corrado Nicola De Benedittis – Assessore alla Città Solidale Felice Addario – Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi Talk

Memoria e futuro del contrasto alle povertà a Corato

Modera Mariagrega Colamartino (giornalista Amica 9)

Interverranno: Emanuele Università (Dirigente V Settore, Comune di Corato), Riccardo Mazzilli (autore "Don Luca Masciavè e il volontariato a Corato"), Michele Marrano (Vicepresidente Centro Aperto "Diamoci una Mano"), Rosa Cortese (Cooperativa Social Caps, Coordinatrice P.I.S. Corato‑Ruvo‑Terlizzi), Marialisa Avella (Referente Caritas Diocesana Corato)

Memoria e futuro del contrasto alle povertà a Corato Modera Mariagrega Colamartino (giornalista Amica 9) Interverranno: Emanuele Università (Dirigente V Settore, Comune di Corato), Riccardo Mazzilli (autore "Don Luca Masciavè e il volontariato a Corato"), Michele Marrano (Vicepresidente Centro Aperto "Diamoci una Mano"), Rosa Cortese (Cooperativa Social Caps, Coordinatrice P.I.S. Corato‑Ruvo‑Terlizzi), Marialisa Avella (Referente Caritas Diocesana Corato) Scintille di comunità

• Visita guidata al nuovo Centro Servizi

• Performance teatrale a cura di Teatri Di.Versi

• Esposizione di fotografie storiche del Complesso dei Cappuccini

• Momento ricreativo finale

Cos'è una? È un tessuto fatto di legami solidi, vicinanza quotidiana, attenzione agli altri. È il luogo in cui il volontariato diventa presidio di umanità, dove l'ascolto, l'accoglienza e il sostegno reciproco costruiscono coesione e futuro.Oggi, martedì 17 giugno, il comune di Corato presenta, un evento pubblico pensato pere condividere un nuovo traguardo della città: la, secondo intervento completato grazie ai fondi del PNRR.L'evento si terrà dalle 18:30 alle 21:30, nel cortile del complesso dei Cappuccini sito in viale IV Novembre 104, e sarà un'occasione per ripercorrere la storia del volontariato coratino, il suo ruolo fondamentale nel costruire legami, offrire ascolto e accompagnare le persone nei momenti di difficoltà.Cuore della serata sarà il talk, un confronto a più voci tra istituzioni, operatori sociali e protagonisti del terzo settore, per riflettere sul significato di comunità e prossimità, a partire da un luogo che da sempre è stato presidio di solidarietà.È, però, soprattutto un modo per restituire valore a una lunga tradizione civica fatta di volontariato attivo, presenza e cura.Non mancheranno i saluti istituzionali con il sindaco, l'assessore alla Città Solidalee l'assessore ai Lavori PubbliciA conclusione della serata, una visita guidata al centro, uno spettacolo teatrale a cura di, una mostra fotografica per ripercorrere i passaggi fondamentali della storia del volontariato a Corato nei luoghi del complesso dei Cappuccini e un momento conviviale.Una serata pensata per raccontare un nuovo inizio per tutta la comunità cittadina, chiamata a rafforzare i legami sociali e le pratiche di cura condivisa.L'ingresso è libero e rivolto a tutta la cittadinanza.Per ulteriori aggiornamenti è possibile seguire le pagine social ufficiali di C.R.E.A.