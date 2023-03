Doppio furto d'auto nella notte: continua a dilagare il preoccupante fenomeno in città

Continua la scia di furti d'auto in città: questa notte, dei malviventi a bordo di un mezzo di grossa cilindrata hanno tentato due furti di auto in sosta.Intorno alle 23:30 hanno tentato di portar via un SUV posteggiato in Via Giuseppe Di Vittorio, ma probabilmente una manovra maldestra ha fatto sbandare l'auto. Impossibilitati a recuperarla, i ladri sono fuggiti via.Mezz'ora dopo lo stesso gruppo di malintenzionati ha tentato un secondo furto, questa volta riuscendolo a portare a termine. A mezzanotte circa infatti i facinorosi hanno portato via una Mercedes di grossa cilindrata.Un fenomeno sempre più diffuso e sempre più preoccupante quello dei furti d'auto a Corato, che assieme agli incendi dolosi notturni, non fa di certo dormire sonni tranquilli agli automobilisti.