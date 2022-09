Due eccellenze di Barletta alla “Gourmet Selection” di Parigi

8 foto Frantoio Paparella e Chiarazzo alla Gourmet Selection di Parigi

Anche due aziende barlettane hanno partecipato alla fierache si è svolta il 25 e 26 settembre a Parigi, presso Port de Versailles. Una vetrina prestigiosa tra numerosi brand per, il frantoio barlettano ha già portato in giro per il mondo il suo "Monocultivar Coratina" in concorsi nazionali ed internazionali, e, azienda specializzata in basi per pizza e pucce distribuite in gran parte del Sud Italia.Entrambe le realtà hanno partecipato alla due giorni parigina in qualità di espositori in collaborazione con, l'agenzia che fa capo al Ministero degli Esteri e promuove la presenza di fornitori italiani a livello internazionale.Da Barletta è partita una piccola spedizione alla volta di Parigi, alla quale hanno preso parte, titolare dell'omonimo frantoio barlettano, il brand managertitolare di Chiarazzo – Artisti della Pizza,(direttore marketing) e(direttore commerciale) per entrambi i brand.«Abbiamo voluto portare a Parigi la nostra novità assoluta:– spiega Michele Paparella – È stato un esperimento riuscitissimo: un modo per collegare idealmente il Mediterraneo al Pacifico. Dai presenti abbiamo ricevuto feedback assolutamente soddisfacenti per tutta la nostra nuova linea di oli aromatizzanti, che sono giunti a. Hanno destato molto interesse anche gli aromatizzati Fumè e quello al Curry – prosegue Paparella - Con queste specialità abbiamo voluto davvero offrire a chi assapora i nostri oli un vero e proprio giro delle cucine e dei sapori del mondo».«I nostri prodotti hanno destato grande successo, e i riscontri da parte del pubblico della fiera ci hanno entusiasmati per davvero – racconta Alessandra Chiarazzo al termine di questa esperienza in Francia – Dal nostro stand abbiamo riscontrato grandi apprezzamenti per le basi pizza ma: non ci aspettavamo questo impatto così esaltante, ne siamo rimasti davvero soddisfatti».La partnership tra le due aziende barlettane si è concretizzata anche dal punto di vista gastronomico. Infatti la Puccia di Chiarazzo e l'olio Fumè di Paparella sono stati protagonisti deldel primo giorno della fiera. Julien Serri, famoso ristoratore francese, ha preparato una puccia con olio fumè ed altri deliziosi ingredienti italiani.«Il risultato è piaciuto molto agli spettatori che ne hanno avuto un assaggio – ci spiega Claudio Bruno – i presenti hanno potuto provare oltre che l'olio Fumè anche l'olio al Wasabi in una degustazione fortemente voluta dal presentatore del Cooking show stesso, il giornalista francese Vincent Fernoit. Il riscontro è stato veramente al di sopra delle aspettative!».