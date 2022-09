Ritorna “Birramilandia”, la grande festa della birra a Terlizzi

L'evento aveva lasciato il segno nel 2019 richiamando a Terlizzi tantissimi appassionati e curiosi. Ora finalmente la grande festa della birra torna in città: confermata per la nuova edizione 2022 la manifestazione "Birramilandia".Annunciate ufficialmente le date: tre giorni, 14-15-16 ottobre, per un weekend tutto dedicato alla birra e non solo. Come per l'edizione 2019, saranno previsti stand gastronomici, musica, spettacolo dal vivo, anche un vero e proprio mini luna park per grandi e piccini… Ma per ora c'è ancora massimo riserbo sul programma.L'occasione sarà anche preziosa per promuovere le eccellenze identitarie di Terlizzi ai numerosi visitatori provenienti all'evento dai comuni limitrofi: ampia visibilità verrà data ai prodotti tipici locali come fiori, ceramiche artigianali e ovviamente olio, immancabile anche dal punto di vista gastronomico.«Prossimamente divulgheremo tutti i dettagli della manifestazione – spiegano gli organizzatori - ma è già possibile segnare in agenda il ritorno di "Birramilandia" a Terlizzi. Stay tuned!».