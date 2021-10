Duecentomila euro per le strutture scolastiche

A seguito dell' avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione pubblicato in data 6 agosto 2021, il Comune di Corato è risultato aggiudicatario di 200 mila euro per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti a scopo didattico.Per tale motivo, sulla base delle segnalazioni pervenute dai dirigenti scolastici e dei conseguenti sopralluoghi effettuati dall'ufficio, si è valutato opportuno intervenire, con questa misura straordinaria, a rendere più funzionali gli ambienti didattici anche con l'ottica di fornire un maggiore utilizzo degli spazi alla città.In questo senso si è provveduto ad individuare un primario utilizzo del finanziamento in opere da effettuarsi alle palestre delle scuole.In particolare alla palestra del Fornelli i lavori consisteranno nel rifacimento del campo da gioco mediante un pacchetto omologato; per la palestra della scuola "Luisa Piccarreta"i lavori da effettuare saranno la coibentazione della copertura e la successiva impermeabilizzazione; per il Battisti, avendo già verificato la presenza di un sistema di coibentazione, le opere da realizzare saranno la impermeabilizzazione della copertura e il ripristino dei frontalini e dei cornicioni che risultano ammalorati."In equilibrio con il finanziamento a disposizione e l'insieme degli interventi, abbiamo individuato tre priorità delle scuole per raggiungere il maggior vantaggio per l'utenza scolastica. - Dichiara l'Assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Sinisi, d'intesa con l'Assessore alle Politiche Educative e Culturali, Beniamino Marcone- Le palestre, inoltre, potranno essere messe a servizio delle attività cittadine"."Intento di questa Amministrazione è mettere in sicurezza gli edifici scolastici comunali e renderli pienamente funzionali. Le scuole sono il patrimonio pubblico più importante in cui le nuove generazioni crescono e si formano. - Afferma il Sindaco, Corrado De Benedittis - Sono inoltre uno spazio che può diventare riferimento importante per la vita sociale e culturale dei quartieri e della città. Sono tante le criticità presenti, ma con la determinazione che ci caratterizza le stiamo affrontando passo dopo passo."