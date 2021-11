Edilizia residenziale pubblica, approvata la graduatoria provvisoria

Il comandante della polizia locale Dott. Giuseppe Loiodice ha reso noto che• con Determina Dirigenziale nr. 218 del 29/10/2021, nonché n. 2014 del 02/11/2021 del Registro Generale, è stata approvata la "Graduatoria Provvisoria" e resa consultabile a tutti i concorrenti nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative a tutela sulla diffusione dei dati personali – Privacy e Trasparenza;• la Graduatoria Provvisoria è pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dal 04 novembre 2021 al 03 dicembre 2021, sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.corato.ba.it.• entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della pubblicazione decorrente dal giorno 04 dicembre 2021 ovvero entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 03 gennaio 2022, i concorrenti possono presentare eventuale richieste motivate e documentate avverso la graduatoria provvisoria su apposito modulo scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell'ente Comune di Corato o da ritirare presso il front-office ufficio casa Alloggi Popolari in Via Gravina, 132. Oltre tale data le richieste saranno considerate inammissibile.• Ad ogni singolo concorrente è stata data comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 10/2014, del punteggio attribuito o le motivazioni per le quali è stato escluso dall'attribuzione.Le istanze presentate e tese a rivedere l'attribuzione di punteggio adeguatamente motivate e documentate, saranno trasmesse unitamente ai fascicoli dei richiedenti, alla Commissione Provinciale di assegnazione prevista dall'art. 42 della Legge Regionale n. 10/2014. Il parere della suddetta Commissione sarà considerato vincolante.