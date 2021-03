Edilizia scolastica, 24 milioni in provincia di Bari per mettere in sicurezza le scuole

«In questo momento più che mai, la scuola deve essere un posto sicuro. Siamo particolarmente lieti quindi di annunciare che alla nostra regione, la Puglia, grazie all'azione del Governo Conte 2 e dell'allora ministro Azzolina, andranno ben 86,8 milioni di euro per realizzare interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado». È quanto dichiara la Deputata Francesca Galizia in merito all'assegnazione di fondi per mettere in sicurezza le nostre scuole.«Sono risorse che provengono dal decreto per la ripartizione di 1 miliardo e 125 milioni di euro firmato ieri dal Ministero dell'Istruzione, ma appunto volute e stanziate dal precedente Governo (Decreto n. 104/2020). Il dicastero guidato da Lucia Azzolina aveva pensato questo decreto peraltro con una misura specifica che velocizzava l'attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province.In Puglia, nello specifico, la provincia di Bari riceverà 24,7 milioni, la Bat 6,8 milioni, la provincia di Foggia 15,7 milioni, quella di Taranto 11,1 milione, mentre il brindisino e il leccese avranno rispettivamente 7,3 e 21,1 milioni.Perché sia solido, il nostro futuro va ricostruito partendo dalla scuola» conclude Francesca Galizia in una nota congiunta con i parlamentari del Movimento 5 Stelle.