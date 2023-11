E se le vittime potessero parlare ? Evento a cura del Rotary Club Corato

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, martedì 28 novembre alle ore 20:30, in collaborazione con l'associazione culturale I libri di Medea, il Rotary Club Corato presenta "E SE LE VITTIME POTESSERO PARLARE?", reading letterario con monologhi tratti da "FERITE A MORTE" di Serena Dandini (Rizzoli ed.), un libro che racconta le storie delle vittime di femminicidio: mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società e che hanno pagato con la vita questa disubbidienza. I monologhi, che verranno interpretati da Mariella Medea Sivo, Angela Strippoli e Tiziana Tandoi, concedono la possibilità a queste donne di essere libere, almeno da morte, di raccontare la loro versione di questi assurdi avvenimenti, nel tentativo di ridare luce e colore ai loro opachi fantasmi. Le vittime si trasformano così da corpi da vivisezionare in donne vere, con sentimenti e risentimenti, ma con l'ironia, l'ingenuità e la forza sbiadite nei necrologi ufficiali. Donne ancora piene di vita, insomma. Attraverso questo reading si vuole dare voce a chi da viva ha parlato poco o è stata poco ascoltata, con la speranza di infondere coraggio a chi può ancora fare in tempo a salvarsi