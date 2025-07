Echi socialisti a Corato proposta per una via a Sandro Pertini e Domenico Calvi

Corato si prepara a rendere omaggio a due dei suoi più illustri socialisti, Sandro Pertini e Domenico Calvi, con l'intento di intitolare loro una via cittadina.L'iniziativa è promossa dalla Sezione "Matteotti" del Partito Socialista Italiano (PSI) di Corato, che ha organizzato una raccolta firme aperta a tutti i cittadini e un evento pubblico per celebrare la memoria di queste figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia italiana e locale.L'appuntamento è fissato per domenica 13 luglio 2025, dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in Piazza Cesare Battisti.Per l'occasione, sarà allestito un gazebo per la raccolta delle firme e una mostra storica di simboli, manifesti, tessere e altri cimeli del Partito Socialista Italiano, ripercorrendo la sua storia dagli inizi del '900 fino ai giorni nostri.Il manifesto sottolinea l'importanza di riconoscere il contributo di Pertini e Calvi.Sandro Pertini, in particolare, è ricordato come il Presidente più amato dagli italiani e una figura di levatura morale e politica.Domenico Calvi, due volte Sindaco della città, è elogiato non solo come formatore di migliaia di giovani liceali, ma anche per il suo impegno civico e la sua capacità di rappresentare l'espressione politica e il pensiero socialista.Entrambi meritano il dovuto riconoscimento non solo dal mondo socialista, ma da tutti i cittadini.La segreteria politica della sezione ringrazia anticipatamente per la collaborazione tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa.L'evento rappresenta un'occasione per riflettere sull'eredità di queste figure e sul loro contributo alla democrazia e alla società italiana.La foto del Prof. Calvi ci è stata gentilmente concessa da Mario Guidotti.