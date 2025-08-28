Ferrotramviaria
Ferrotramviaria
Attualità

Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato

La nota stampa del referente Mimmo Lastella

Corato - giovedì 28 agosto 2025
Il partito Risorgimento Socialista Corato – attraverso le parole del suo referente Mimmo Lastella, già portavoce del comitato viaggiatori Bari Nord – esprime perplessità condivisibili sulla proroga dei lavori sulla linea ferroviaria Corato-Andria, i quali potrebbero riverberarsi negativamente sulle modalità di viaggio.

Di seguito la nota stampa completa della sezione locale di Risorgimento Socialista.

«Apprendiamo dalla stampa locale che la Ferrotramviaria spa ha prorogato i lavori di sistemazione del binario Corato-Andria dal 28 agosto, data fine lavori, a data da destinarsi, con conseguente ulteriore modifica delle fasce orarie, con buona pace dei viaggiatori e delle viaggiatrici che continueranno a subire disagi e disservizi.

A questo punto, ci sorge spontaneo un dubbio. Le elezioni regionali si avvicinano e si sta aspettando la data propizia, affinché qualche esimio candidato alla carica di presidente o il presidente uscente – Michele Emiliano e Nichi Vendola, insieme ai loro collaboratori – il sindaco di Corato e la sindaca di Andria, entrambi di centro-sinistra, vengano a tagliare il nastro a fini propagandistici. A questo punto, ogni dubbio è lecito.

E intanto, a distanza di quasi tre anni dalla riapertura della tratta Corato-Andria e dall'inaugurazione della stazione Corato-sud-ospedale, nulla s'è fatto affinché le stazioni di Corato e Andria sud fossero stazioni complete, ossia stazioni di arrivo e partenza dal primo all'ultimo treno. E i residenti di via Bagnatoio non si vedono ancora privati del passaggio a livello.

Ultima domanda: A quando il completamento dei lavori della linea Andria-Barletta? "Campa cavallo che l'erba cresce"».
  • Ferrotramviaria
  • Partito di Risorgimento Socialista
  • Mimmo Lastella
