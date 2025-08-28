Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato

Il– attraverso le parole del suo referente, già portavoce del– esprime perplessità condivisibili sulla proroga dei lavori sulla linea ferroviaria Corato-Andria, i quali potrebbero riverberarsi negativamente sulle modalità di viaggio.Di seguito la nota stampa completa della sezione locale di Risorgimento Socialista.«Apprendiamo dalla stampa locale che la Ferrotramviaria spa ha prorogato i lavori di sistemazione del binario Corato-Andria dal 28 agosto, data fine lavori, a data da destinarsi, con conseguente ulteriore modifica delle fasce orarie, con buona pace dei viaggiatori e delle viaggiatrici che continueranno a subire disagi e disservizi.A questo punto, ci sorge spontaneo un dubbio. Le elezioni regionali si avvicinano e si sta aspettando la data propizia, affinché qualche esimio candidato alla carica di presidente o il presidente uscente – Michele Emiliano e Nichi Vendola, insieme ai loro collaboratori – il sindaco di Corato e la sindaca di Andria, entrambi di centro-sinistra, vengano a tagliare il nastro a fini propagandistici. A questo punto, ogni dubbio è lecito.E intanto, a distanza di quasi tre anni dalla riapertura della tratta Corato-Andria e dall'inaugurazione della stazione Corato-sud-ospedale, nulla s'è fatto affinché le stazioni di Corato e Andria sud fossero stazioni complete, ossia stazioni di arrivo e partenza dal primo all'ultimo treno. E i residenti di via Bagnatoio non si vedono ancora privati del passaggio a livello.Ultima domanda: A quando il completamento dei lavori della linea Andria-Barletta? "Campa cavallo che l'erba cresce"».