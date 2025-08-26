Voto
Risorgimento socialista Puglia: «Siamo l'alternativa alla destra nazionale e alla sinistra regionale»

Referente coratino è Mimmo Lastella

Corato - martedì 26 agosto 2025
È stato approvato nella riunione telematica dello scorso 30 luglio, il documento di "Risorgimento socialista Puglia", che vede nel coratino Mimmo Lastella un suo referente, stilato per le prossime regionali.
Di seguito la nota del gruppo politico.

«Sulla base di questi principi e obiettivi siete invitati a partecipare, collaborare sul piano programmatico e fare votare la lista che intendiamo costruire insieme. Siamo disponibili a incontri e confronti.

Il partito Risorgimento Socialista Puglia, in vista delle prossime elezioni regionali, è impegnato nella costruzione di uno schieramento politico di alternativa democratica per il governo della Regione Puglia, come già avvenuto cinque anni fa.
Tale alternativa si pone come necessaria sia verso la destra conclamata ora al governo nazionale sia nei confronti della maggioranza regionale uscente, la cui etichetta di "sinistra" non corrisponde - né in sede locale né in sede nazionale - ai contenuti dell'azione politica effettivamente svolta, perché si inquadra in un ordine di discorso neoliberista.

Alla formazione dello schieramento alternativo dovrebbero concorrere le forze che si prefiggono di ricreare le condizioni di una politica effettivamente democratica, centrata sugli interessi dei lavoratori e sui valori della Costituzione con l'apporto dei movimenti contro la guerra e il genocidio palestinese, per l'ambiente e l'acqua bene comune, insieme a quelle forze a livello locale coerenti con l'ispirazione di fondo dello schieramento proponente. Auspichiamo un fronte che superi tanto il minoritarismo inconcludente quanto il tipico opportunismo e trasformismo caratterizzato dal voto clientelare o comprato.

L'obiettivo corrisponde alla necessità di dare sbocco politico alle esigenze di cambiamento per il ripristino e lo sviluppo dei diritti sociali, per la difesa dell'ambiente e per l'attuazione della Costituzione. Tali esigenze si manifestano, in ambito regionale e nazionale, con la eloquente critica del non voto e del disagio che si annida anche tra coloro che si recano alle urne.

Ai lavoratori e alle lavoratrici, ai dissidenti, a coloro che hanno a cuore la pace, il lavoro e l'ambiente noi Socialisti chiediamo di collaborare con il nostro sforzo. A nome del partito regionale».
