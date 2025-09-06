Esercito
Esercito
Politica

Criminalità, Risorgimento Socialista Corato: «Esercito insieme a forze dell'ordine»

La nota del referente Mimmo Lastella a sostegno della proposta del sindaco De Benedittis

Corato - sabato 6 settembre 2025
"Perché non impiegare l'esercito a supporto delle forze dell'ordine per la sicurezza nelle città, invece di prepararlo a una presunta guerra contro la Russia?" è l'interrogativo mutuato dal gruppo "Risorgimento Socialista Corato", accogliendo quanto esternato dal sindaco Corrado De Benedittis nel corso dell'incontro con Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Antimafia, lo scorso 3settembre. L'emergenza legalità è scottante, soprattutto a seguito dell'ultimo episodio criminoso ai danni di Savino Lamarca, Ispettore Superiore della Polizia Locale.

Di seguito la nota di Risorgimento Socialista Corato attraverso il suo referente Mimmo Lastella.

«Risorgimento socialista Corato è favorevole alla proposta del sindaco Corrado De Benedittis, fatta al senatore Filippo Melchiorre, componente della Commissione parlamentare antimafia, in visita a Corato per affrontare l'emergenza sicurezza, ossia quella di stilare una legge che consenta l'uso dell'esercito nelle città non capoluogo da affiancare alle forze dell'ordine.

Come volevasi dimostrare, non servono inutili decreti sicurezza, atti solo ed esclusivamente a reprimere il dissenso; basta mettere in pratica le leggi esistenti o, meglio, consentire alle forze armate di collaborare con sindaci e forze dell'ordine per rendere le nostre città più sicure e vivibili, visto e considerato che il problema della sicurezza e della diffusione della micro e macro-criminalità è diventato una vera e propria emergenza nazionale.

La sicurezza non è né di destra, né di sinistra, è garantire il vivere civile di una comunità».
  • Partito di Risorgimento Socialista
  • Mimmo Lastella
