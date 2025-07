Guerra israelo-palestinese: «Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese sanzionata dagli USA»

Il, per voce del suo referente, ha avanzato al sindacouna richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria a, la relatrice speciale dell'ONU per Cisgiordania e Gaza che è stata sanzionata dagli Stati Uniti per via delle sue posizioni fortemente critiche sulle azioni belliche di Israele.Di seguito la lettera aperta del partito.«Illustrissimo Sindaco,con questa lettera aperta, il Partito di Risorgimento Socialista Corato desidera sottoporre alla Sua attenzione la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla Dott.ssa, eminenteLa Dott.ssa Albanese si è fatta interprete, con coraggio e senso di giustizia, dei valori universali di tutela dei diritti umani e della dignità delle persone. Il suo impegno nel denunciare senza timore le gravi violazioni che stanno avvenendo a Gaza, così come le dinamiche economico-finanziarie che alimentano e traggono profitto dai conflitti, rappresenta un esempio di integrità morale e di dedizione al bene comune.La sua azione, portata avanti in un contesto internazionale complesso e spesso ostile, ha esposto la Dott.ssa Albanese a rischi personali e professionali, anche in ragione delle pressioni esercitate da esponenti di governi mondiali. Nonostante ciò, ella ha continuato a svolgere il proprio incarico con trasparenza, umanità e fermezza, offrendo un punto di riferimento per chi crede nella pace e nella giustizia.Il conferimento della cittadinanza onoraria alla Dott.ssa Francesca Albanese rappresenterebbe, a nostro avviso, un gesto di alto valore simbolico e civile. Esso riconoscerebbe pubblicamente il suo operato e, al contempo, testimonierebbe la sensibilità e l'attenzione della comunità coratina verso la difesa dei diritti umani e la promozione dei valori democratici.Confidiamo che la città di Corato voglia accogliere questa istanza, con l'auspicio che tale riconoscimento possa essere di esempio per le giovani generazioni e un segno tangibile dell'impegno collettivo verso una società più giusta e solidale».