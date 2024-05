Il PD di Corato chiede interventi per migliorare il servizio ferroviario Bari Nord

Ormai da mesi continuano a verificarsi quasi quotidianamente disservizi sulla linea ferroviaria Bari Barletta gestita da Ferrotramviaria s.p.a.Sono decine i cittadini che ci hanno riferito di problemi inerenti la carenza di regolarità nell'esercizio della tratta ferroviaria che vede centinaia di utenti prendere il treno con frequenza quotidiana per lavoro o per studio o per spostamenti isolati.Negli ultimi mesi il servizio risulta carente di affidabilità nell'esecuzione delle corse e nel rispetto degli orari.Spesso capita che, improvvisamente e senza le dovute comunicazioni tempestive, vengano soppresse delle corse o si accumulino ritardi che non rendono il servizio – che è un servizio pubblico pur se gestito da azienda privata – efficiente ed affidabile come dovrebbe essere.Soprattutto per chi ha bisogno di rispettare l'orario di ingresso sul posto di lavoro o a scuola e per chi ha coincidenze con altri mezzi di trasporto.Se non si è certi della partenza programmata, si vanifica ad esempio l'utile Servizio di trasporto verso l'aeroporto.Già durante l'ultimo Consiglio Comunale tenutosi il 6 Maggio scorso, il consigliere comunale Aldo Addario, del Partito Democratico, ha posto una interrogazione durante i lavori preliminari, chiedendo al Sindaco del Comune di Corato di farsi portavoce verso gli enti preposti di unarichiesta di miglioramento del servizio in termini di affidabilità.Inoltre il Sindaco si è impegnato a fare rete con le amministrazioni di tutti i Comuni che vengono toccati dalla linea ferroviaria Bari Nord, in modo da rendere la richiesta più forte e coordinata.Siamo coscienti che molti ritardi e molte soppressioni di corse siano causate da problemi non ascrivibili alla gestione tecnica ed amministrativa delle Ferrovie del Nord Barese.Tuttavia è necessario porre in essere tuttele possibili energie e soluzioni affinché siano eliminate o ridotte al minimo le cause di tali problemi, nel rispetto della Carta dei Servizi e del contratto tra Ferrotramviaria e Regione Puglia. Su questa tematica siamo in contatto con i consiglieri regionali del Partito Democratico per porre in essere i dovuti controlli che sono nelle loro prerogative e porre interrogazioni urgenti all'assessore regionale ai trasporti.Su tale argomento continueremo a tenere alta l'attenzione per contribuire a migliorare un servizio di fondamentale importanza per una zona economicamente fertile come il nord barese, e terremo la cittadinanza costantemente informata.il coordinatore del PD di Corato