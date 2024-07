Un coratino nella segreteria regionale dei Giovani Democratici

Nell'Assemblea Regionale dei Giovani Democratici Puglia, la Segretaria Claudia Caputo, annunciando la composizione delle Segreteria Regionale, ha indicato il coratino Guido Catalano come Responsabile Organizzazione e Tesseramento Regionale."Per me è un grande onore e onere. Sono consapevole del grande impegno checi aspetta, gestire la macchina organizzativa regionale della Giovanile,con centinaia di iscritti e militanti non è cosa semplice.Soprattutto perché al contempo governiamo comuni strategici ed importantissimi oltre il governo regionale.Chi mi conosce, conclude Catalano, sa benissimo che ho molto a cuore il tema del "restare" inteso come fiducia nei confronti degli ideali nobili che il nostro partito rappresenta.Restiamo uniti nella lotta per la giustizia e restiamo fiduciosi nel futuro.Perché restano coloro che non smettono mai di credere che possiamo fare ladifferenza.