Educazione ambientale: a Corato l'incontro "Condividere energia localmente"

18.00 - 18.15 Registrazione

18.15 - 18.30 Saluti Istituzionali

18.30 - 19.00 Riepilogo e aggiornamenti

19.00 - 19.45 CERville - Laboratorio partecipato per comprendre i meccanismi delle CER

19.30 - 20.00 Dibattito

Proseguono a Corato gli incontri pubblici di partecipazione, realizzati insieme al Centro di Educazione all' Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile di Corato, in vista della partecipazione al bando regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.Dopo il primo appuntamento, tenutosi il 16 dicembre, giovedì 8 gennaio, si terrà il secondo incontro, alle ore 18 al Museo della Città e del Territorio in via Trilussa 10 a Corato.Il programma dell'evento:Un' ulteriore occasione di ascolto, informazione e confronto per proseguire insieme un percorso verso un modello energetico più equo, partecipato e responsabile.