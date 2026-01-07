risparmio energetico
risparmio energetico
Eventi

Educazione ambientale: a Corato l'incontro "Condividere energia localmente"

Il secondo incontro in programma giovedì 8 gennaio

Corato - mercoledì 7 gennaio 2026 11.26 Comunicato Stampa
Proseguono a Corato gli incontri pubblici di partecipazione, realizzati insieme al Centro di Educazione all' Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile di Corato, in vista della partecipazione al bando regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Dopo il primo appuntamento, tenutosi il 16 dicembre, giovedì 8 gennaio, si terrà il secondo incontro, alle ore 18 al Museo della Città e del Territorio in via Trilussa 10 a Corato.

Il programma dell'evento:
  • 18.00 - 18.15 Registrazione
  • 18.15 - 18.30 Saluti Istituzionali
  • 18.30 - 19.00 Riepilogo e aggiornamenti
  • 19.00 - 19.45 CERville - Laboratorio partecipato per comprendre i meccanismi delle CER
  • 19.30 - 20.00 Dibattito

Un' ulteriore occasione di ascolto, informazione e confronto per proseguire insieme un percorso verso un modello energetico più equo, partecipato e responsabile.
  • Energia
Questa sera a Corato "Concerto lirico di Buon Anno " con AlterAzioni
7 gennaio 2026 Questa sera a Corato "Concerto lirico di Buon Anno" con AlterAzioni
Assalto ad un camion carico di olio sulla Corato-Castel del Monte
7 gennaio 2026 Assalto ad un camion carico di olio sulla Corato-Castel del Monte
Altri contenuti a tema
Transizione 5.0, Serio: «Il futuro delle imprese italiane passa da green e digitale» Speciale Transizione 5.0, Serio: «Il futuro delle imprese italiane passa da green e digitale» Intervista all’ing. Ruggiero Serio, CEO di “Ingegneria 4.0”
Energia: il ruolo chiave delle fonti rinnovabili nella transizione ecologica Speciale Energia: il ruolo chiave delle fonti rinnovabili nella transizione ecologica Lo stato delle rinnovabili in Italia e nel mondo
Corato senza corrente elettrica, gran parte della città "senza luce" per un quarto d'ora Cronaca Corato senza corrente elettrica, gran parte della città "senza luce" per un quarto d'ora Situazione ripristinata in molte zone
Caro energia, un pugliese su due taglia l'uso degli elettrodomestici Attualità Caro energia, un pugliese su due taglia l'uso degli elettrodomestici Il 40% dei pugliesi sta rinunciando a telefonia e prodotti elettronici, il 25% sta tagliando le spese per ristoranti, viaggi e abbigliamento
Caro energia: tutta la verità sugli oneri in bolletta Associazioni Caro energia: tutta la verità sugli oneri in bolletta Una proposta concreta a favore dei cittadini e dell'economia
Opportunità di finanziamenti per il risparmio energetico, se ne discuterà in un incontro promosso dal Pd Politica Opportunità di finanziamenti per il risparmio energetico, se ne discuterà in un incontro promosso dal Pd Giovedì in piazza Caduti di via Fani
M'illumino di meno, il centro di Corato chiuso al traffico per tre ore Attualità M'illumino di meno, il centro di Corato chiuso al traffico per tre ore Nella serata di domani dalle 18.00 alle 21.00 l'iniziativa di sensibilizzazione al risparmio energetico e mobilità sostenibile
Caro energia, le piazze del centro al buio per mezz'ora Cronaca Caro energia, le piazze del centro al buio per mezz'ora Corato aderisce all'iniziativa Anci
L'origine di Corato: il percorso tracciato da Giovanni Capurso
7 gennaio 2026 L'origine di Corato: il percorso tracciato da Giovanni Capurso
L'allenatrice Gabriella Iris Musto, dall'Adriatica Virtus Corato alla serie A2
7 gennaio 2026 L'allenatrice Gabriella Iris Musto, dall'Adriatica Virtus Corato alla serie A2
Un’Epifania in Musica: l’Orchestra Città di Andria incanta il Teatro Comunale
7 gennaio 2026 Un’Epifania in Musica: l’Orchestra Città di Andria incanta il Teatro Comunale
Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale
7 gennaio 2026 Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale
Questa sera anche a Corato si festeggia il Natale ortodosso
7 gennaio 2026 Questa sera anche a Corato si festeggia il Natale ortodosso
Una calza della Befana per i degenti e personale sanitario dell'ospedale: il gesto solidale del Corato Calcio
6 gennaio 2026 Una calza della Befana per i degenti e personale sanitario dell'ospedale: il gesto solidale del Corato Calcio
Dalla scuola all’ospedale: la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato
6 gennaio 2026 Dalla scuola all’ospedale: la raccolta giochi di Mariotto raggiunge la Pediatria di Corato
La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026
6 gennaio 2026 La Fas Basket Corato espugna Rende ed inizia col botto il 2026
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.