Elezioni 2020, agevolazioni di viaggio per chi torna a Corato per votare

La circolare n. 28 del Servizio Elettorale ha reso noto le agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto, in favore degli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale.Le consultazioni elettorali del 20 e 21, settembre per le quali sono previsti gli sconti tariffari, riguardano l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 e 06 della Circoscrizione Trentino-Alto Adige, il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto speciale ed elezioni del presidente e del consiglio regionale del Piemonte.​Anche i coratini per vivono fuori per motivi di studio o lavoro e che faranno ritorno a Corato per esprimere il proprio voto non solo per le consultazioni regionali e per il referendum costituzionale, ma anche per il nuovo assetto amministrativo della città, potranno usufruire di agevolazioni tariffarie di viaggio.La società Trenitalia Spa rilascerà biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali, e regionali con applicazione sovra regionale, e del 70% sul prezzo base per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe e per il livello di servizio Standard.La società "Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa" (NTV) applicherà, sul prezzo al pubblico dei propri biglietti ferroviari, una riduzione pari al 60%. L'agevolazione potrà applicarsi esclusivamente ai biglietti ferroviari di andata e ritorno acquistati per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex ed Economy.La Società Trenord Srl, operante in Lombardia, applicherà le agevolazioni ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale con la riduzione del 60%. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili per la 2^ classe.​​​La Società Compagnia Italiana di Navigazione Spa (che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti) applicherà la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa. Analoga direttiva della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – alla Società Caronte & Tourist Isole Minori Spa (che assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le sue isole minori), per le agevolazioni di viaggio in occasione delle consultazioni elettorali.​L'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat) ha informato che, per gli elettori italiani residenti all'estero, le concessionarie autostradali applicheranno l'esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto".Alitalia Società Aerea Spa applicherà uno sconto sul biglietto aereo pari a 40 euro, applicabile sulla tariffa del biglietto andata e ritorno se superiore a 40 euro, escluse le tasse e i supplementi.