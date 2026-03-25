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Politica

Elezioni amministrative 2026 Corato: sabato si presenta il candidato sindaco Pietro Zona

L'annuncio della coalizione composta da Polis, Fratelli d’Italia, Direzione Corato, Unione di Centro Corato, Forza Italia, Lega e Zona Comune

Corato - mercoledì 25 marzo 2026 11.04 Comunicato Stampa
Sarà presentata ufficialmente alla città e alla stampa la candidatura a sindaco di Pietro Zona, sostenuta dalla coalizione composta da Polis, Fratelli d'Italia, Direzione Corato, Unione di Centro Corato, Forza Italia, Lega e Zona Comune, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi.

La presentazione si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 18.30 presso l'Astoria Palace, in via Castel del Monte 172 a Corato.

L'iniziativa rappresenta il primo momento pubblico di un percorso condiviso dalle forze politiche che sostengono la candidatura.

Sarà l'occasione per illustrare le ragioni della scelta, il profilo del candidato e la visione che la coalizione intende proporre alla comunità cittadina.

All'incontro interverranno il candidato sindaco Pietro Zona e i rappresentanti delle forze politiche della coalizione.
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