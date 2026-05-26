Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati al consiglio con Vincenzo Adduci
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Politica

Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati al consiglio con Vincenzo Adduci

Le preferenze per i candidati della lista Democrazia Cristiana

Corato - martedì 26 maggio 2026 7.52

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Vincenzo Adduci.


Democrazia cristiana
Cognome e NomePreferenze
1Torelli Giancarlo54
2Livrieri Adele30
3Mangano Simone21
4Nesta Elio21
5Patroni Griffi Luisanna15
6Tarricone Nunzio8
7Caccavo Giorgio6
8D'introno Marcello6
9Ferrara Luigi6
10Lops Biagia Valentina6
11Tandoi Valeria6
12Cazzato Teresa Mariagrazia5
13Liso Silvana5
14Ieva Carlo4
15Livrieri Giulia4
16Inchingalo Antonio3
17Leo Nunzio Alessandro2
18Natalicchio Teresa2
19Vangi Rodolfo2
20Giaconelli Antonio1
21Quercia Vitoantonio1
22Tempesta Vincenzo1
23Labartino Aldo Piero0
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