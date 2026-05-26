Politica
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati al consiglio con Vincenzo Adduci
Le preferenze per i candidati della lista Democrazia Cristiana
Corato - martedì 26 maggio 2026 7.52
Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Vincenzo Adduci.
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Torelli Giancarlo
|54
|2
|Livrieri Adele
|30
|3
|Mangano Simone
|21
|4
|Nesta Elio
|21
|5
|Patroni Griffi Luisanna
|15
|6
|Tarricone Nunzio
|8
|7
|Caccavo Giorgio
|6
|8
|D'introno Marcello
|6
|9
|Ferrara Luigi
|6
|10
|Lops Biagia Valentina
|6
|11
|Tandoi Valeria
|6
|12
|Cazzato Teresa Mariagrazia
|5
|13
|Liso Silvana
|5
|14
|Ieva Carlo
|4
|15
|Livrieri Giulia
|4
|16
|Inchingalo Antonio
|3
|17
|Leo Nunzio Alessandro
|2
|18
|Natalicchio Teresa
|2
|19
|Vangi Rodolfo
|2
|20
|Giaconelli Antonio
|1
|21
|Quercia Vitoantonio
|1
|22
|Tempesta Vincenzo
|1
|23
|Labartino Aldo Piero
|0