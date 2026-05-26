La scuola che orienta al futuro

Una scuola che apre le porte al territorio, alle professioni e alle opportunità del domani. È questo il clima che si è respirato presso l'Istituto Professionale "Luciano Tandoi", protagonista di un importante incontro di orientamento dedicato alla professione dell'assistente sociale.Ad incontrare le studentesse e gli studenti delle classi terze e quarte sono stati il presidente del CROAS Puglia, Massimiliano Fiorentino, e il consigliere Damiano Gramegna, accolti dal dirigente scolastico Francesco Catalano e dal personale docente.L'incontro si è trasformato in un autentico laboratorio di confronto e partecipazione, dove curiosità, domande e riflessioni hanno acceso il dialogo sul valore del lavoro sociale nelle comunità contemporanee.Al centro dell'attenzione, il ruolo sempre più strategico dell'assistente sociale: una figura professionale chiamata ogni giorno a costruire reti, sostenere fragilità, accompagnare persone e famiglie nei momenti più delicati della vita.Con passione e concretezza, Massimiliano Fiorentino e Damiano Gramegna hanno raccontato ai ragazzi il significato profondo di una professione che unisce competenze, ascolto e responsabilità sociale, evidenziando anche le opportunità occupazionali offerte dal settore e l'importanza del lavoro di rete tra istituzioni, servizi e territorio.Numerosi gli interventi degli studenti, che hanno posto domande sul lavoro sociale, sulle emergenze educative e sociali presenti nelle comunità e sul carico emotivo che accompagna chi opera quotidianamente nell'aiuto alle persone.Un confronto autentico e partecipato che ha dimostrato quanto l'orientamento scolastico possa diventare uno strumento concreto di crescita personale e consapevolezza. L'iniziativa conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della scuola come luogo di formazione umana oltre che professionale: uno spazio capace di creare connessioni tra giovani, istituzioni e mondo del lavoro, offrendo agli studenti occasioni preziose per immaginare il proprio futuro.Una mattinata intensa e significativa che lascia un messaggio chiaro: orientare significa accompagnare i giovani a scoprire non solo una professione, ma anche il valore sociale che essa può generare nella vita delle persone e delle comunità.