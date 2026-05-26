Politica
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati delle liste per Nica Testino
Tutte le preferenze lista per lista
Corato - martedì 26 maggio 2026 7.54
Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Nica Testino.
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Bovino Vito
|558
|2
|Mangano Rosa
|200
|3
|Maldera Giuseppe Detto Pippo
|155
|4
|Lotito Michele
|153
|5
|Procacci Luigi
|119
|6
|Dell'aglio Lucia
|106
|7
|Colucci Rosanna
|94
|8
|Roselli Filomena Detta Flora
|65
|9
|Diaferia Benedetto
|57
|10
|Pisicchio Maddalena
|45
|11
|Mascoli Domenico
|35
|12
|Catalano Vincenzo
|32
|13
|Ferrucci Giuliana
|28
|14
|Moccia Francesca
|27
|15
|Casamassima Michele
|24
|16
|Miscioscia Valerio
|24
|17
|Randolfi Michelangelo
|23
|18
|Lapreziosa Mariangela
|22
|19
|Maldera Gabriella
|21
|20
|Colella Mario
|20
|21
|Bucci Gaetano (Indipendente)
|19
|22
|Strippoli Maria Detta Marianna
|17
|23
|Caterina Grazia
|16
|24
|Colangelo Pamela Altomare
|9
|Cognome e Nome
|Preferenze
|1
|Cannillo Salvatore
|49
|2
|Sacco Carlo
|45
|3
|Tarricone Antonio
|38
|4
|La Tegola Luciana
|34
|5
|Bovino Vincenzo
|33
|6
|Martinelli Alessia
|30
|7
|Scaringella Patrizia
|28
|8
|Masciave' Grazia Krizia
|26
|9
|Zucaro Giuseppe
|19
|10
|Marcone Massimiliano
|17
|11
|Mitaritonda Ivana
|10
|12
|Calvi Mariateresa
|8
|13
|Lacirasella Mariangela
|8
|14
|Pisicchio Roberto
|7
|15
|Mangione Adriana
|6
|16
|Travisani Giacomo
|6
|17
|Localzo Vincenzo
|5
|18
|Di Bartolomeo Benedetto
|4
|19
|Lastella Mimmo (Indipendente)
|4
|20
|Lastella Federico
|2
|21
|Cipriani Francesco
|1
|22
|Tempesta Vitangelo
|0