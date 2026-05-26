Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati delle liste per Nica Testino
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati delle liste per Nica Testino
Politica

Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati delle liste per Nica Testino

Tutte le preferenze lista per lista

Corato - martedì 26 maggio 2026 7.54

Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale e le preferenze lista per lista della coalizione che sostiene Nica Testino.


Nuova Umanita'
Cognome e NomePreferenze
1Bovino Vito558
2Mangano Rosa200
3Maldera Giuseppe Detto Pippo155
4Lotito Michele153
5Procacci Luigi119
6Dell'aglio Lucia106
7Colucci Rosanna94
8Roselli Filomena Detta Flora65
9Diaferia Benedetto57
10Pisicchio Maddalena45
11Mascoli Domenico35
12Catalano Vincenzo32
13Ferrucci Giuliana28
14Moccia Francesca27
15Casamassima Michele24
16Miscioscia Valerio24
17Randolfi Michelangelo23
18Lapreziosa Mariangela22
19Maldera Gabriella21
20Colella Mario20
21Bucci Gaetano (Indipendente)19
22Strippoli Maria Detta Marianna17
23Caterina Grazia16
24Colangelo Pamela Altomare9

Corato SiCura
Cognome e NomePreferenze
1Cannillo Salvatore49
2Sacco Carlo45
3Tarricone Antonio38
4La Tegola Luciana34
5Bovino Vincenzo33
6Martinelli Alessia30
7Scaringella Patrizia28
8Masciave' Grazia Krizia26
9Zucaro Giuseppe19
10Marcone Massimiliano17
11Mitaritonda Ivana10
12Calvi Mariateresa8
13Lacirasella Mariangela8
14Pisicchio Roberto7
15Mangione Adriana6
16Travisani Giacomo6
17Localzo Vincenzo5
18Di Bartolomeo Benedetto4
19Lastella Mimmo (Indipendente)4
20Lastella Federico2
21Cipriani Francesco1
22Tempesta Vitangelo0
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Corrado De Benedittis
26 maggio 2026 Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Corrado De Benedittis
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Pietro Zona
26 maggio 2026 Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati della coalizione di Pietro Zona
Altri contenuti a tema
Nica Testino commenta il voto: «Farò la mia parte dai banchi dell’opposizione» - VIDEO Nica Testino commenta il voto: «Farò la mia parte dai banchi dell’opposizione» - VIDEO La candidata sindaco ai microfoni di CoratoViva
Corato conferma De Benedittis, Pietro Zona: «Auguro buon lavoro al sindaco eletto» Corato conferma De Benedittis, Pietro Zona: «Auguro buon lavoro al sindaco eletto» Le parole del candidato del centrodestra: «Orgoglioso del percorso costruito insieme e delle idee che abbiamo portato avanti con serietà, entusiasmo e spirito positivo»
Corrado De Benedittis verso il secondo mandato a Corato: grande festa al comitato - VIDEO Corrado De Benedittis verso il secondo mandato a Corato: grande festa al comitato - VIDEO «La città scelto di confermare e continuare il lavoro svolto»
Seggi chiusi a Corato: il dato definitivo dell'affluenza Seggi chiusi a Corato: il dato definitivo dell'affluenza A Corato ha votato il 65,87%
Corato verso le elezioni amministrative 2026: vademecum al voto Corato verso le elezioni amministrative 2026: vademecum al voto Tutto ciò che c'è da sapere in vista della due giorni alle urne
Elezioni amministrative 2026, chi sarà il prossimo sindaco di Corato? Elezioni amministrative 2026, chi sarà il prossimo sindaco di Corato? Si attende il verdetto dalle 44 sezioni: dalle ore 15.00 la diretta su CoratoViva
Elezioni amministrative 2026, risultati in diretta su CoratoViva Elezioni amministrative 2026, risultati in diretta su CoratoViva Aggiornamenti in tempo reale
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati al consiglio con Vincenzo Adduci Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati al consiglio con Vincenzo Adduci Le preferenze per i candidati della lista Democrazia Cristiana
Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati al consiglio con Vincenzo Adduci
26 maggio 2026 Elezioni amministrative Corato 2026, i voti per i candidati al consiglio con Vincenzo Adduci
La scuola che orienta al futuro
26 maggio 2026 La scuola che orienta al futuro
Corrado De Benedittis verso il secondo mandato a Corato: grande festa al comitato - VIDEO
25 maggio 2026 Corrado De Benedittis verso il secondo mandato a Corato: grande festa al comitato - VIDEO
Nica Testino commenta il voto: «Farò la mia parte dai banchi dell’opposizione» - VIDEO
25 maggio 2026 Nica Testino commenta il voto: «Farò la mia parte dai banchi dell’opposizione» - VIDEO
Corato conferma De Benedittis, Pietro Zona: «Auguro buon lavoro al sindaco eletto»
25 maggio 2026 Corato conferma De Benedittis, Pietro Zona: «Auguro buon lavoro al sindaco eletto»
Elezioni amministrative 2026, risultati in diretta su CoratoViva
25 maggio 2026 Elezioni amministrative 2026, risultati in diretta su CoratoViva
Intercettato a Corato veicolo rubato: due individui bloccati dopo la fuga
25 maggio 2026 Intercettato a Corato veicolo rubato: due individui bloccati dopo la fuga
Seggi chiusi a Corato: il dato definitivo dell'affluenza
25 maggio 2026 Seggi chiusi a Corato: il dato definitivo dell'affluenza
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.