La composizione delle candidature alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre è frutto di quanto stabilito (e depositato entro il termine ultimo di lunedì 22 agosto) dai referenti di ciascuna lista.La sfida è tra un candidato o candidata per ciascuna lista o coalizione di liste. È eletto deputato o senatore semplicemente colui o colei che ottiene il maggior numero di consensi.Ciascun partito ha presentato listini di massimo quattro nomi sia per il Senato che per la Camera, in un ordine di priorità già definito. Il collegio per Palazzo Madama comprende tutta la Puglia mentre per Montecitorio il territorio regionale è suddiviso in quattro zone.La ripartizione dei seggi da assegnare terrà conto dell'esito complessivo della competizione a livello nazionale: una lista, per conquistare posizioni eleggibili in uno dei due rami del parlamento (o in entrambi), dovrà infatti aver superato lo sbarramento del 3% dei consensi. I posti disponibili con questo meccanismo, per la Puglia, sono 17 alla Camera e 8 al Senato.Rita Dalla Chiesa - centrodestraMichele Abbaticchio - centrosinistraBenedetto Grillo - Azione + Italia vivaNicola Grasso - Movimento 5 StelleDonatella Bellomo - Italia sovrana e popolareAngela Rossano - ItalexitLaura Marchetti - Unione popolare1 Giorgia Meloni2 Marcello Gemmato3 Laura De Marzo4 Matteo Colamussi1 Rita Dalla Chiesa2 Michele Boccardi3 Maria Tiziana Rutigliani4 Domenico Damascelli1 Rebecca Frassini2 Roberto Messina3 Ilaria Antelmi4 Davide Vox1 Marco Lacarra2 Anita Maurodinoia3 Paolo Lattanzio4 Maria Chiara Addabbo1 Mara Carfagna2 Massimo Cassano3 Patrizia Dell'Acqua4 Pasquale Del Vecchio1 Gianmauro Dell'Olio2 Francesca Anna Ruggiero3 Dario La Forgia4 Bruna Piarulli1 Aboubakar Soumaro2 Elisabetta Piccolotti3 Antonio Bramante4 Barbara Ricci1 Giovanna Coricciati2 Andrea D'Agosto3 Giuseppina Renzulli4 Ignazio Schettini1 Maria De Gennaro2 Giuseppe Masciale3 Angela Rossano4 Domenico Alessandro Mascialino1 Antonia Guerra2 Eliseo Tambone3 Ivana Palieri4 Felisiano BruniFilippo Melchiorre - centrodestraMichele Nitti - centrosinistraNunzia Cinone detta Titti - Azione+Italia vivaMaria La Ghezza - Movimento 5 StelleNicola Signorile - Italia sovrana e popolareCamilla Campanella - ItalexitPatrizia Carlucci - Unione popolare1 Giovanbattista Fazzolari2 Isabella Rauti3 Ignazio Zullo4 Stella Mele1 Licia Ronzulli2 Dario Damiani3 Laura De Mola4 Mario Antonio Ciarambino1 Matteo Salvini2 Annarita Tateo3 Cosimo Miccoli4 Francesca Lubelli1 Francesco Boccia2 Valeria Valente3 Antonio Misiani4 Loredana Capone1 Teresa Bellanova2 Nunzio Angiola3 Nunzia Cinone4 Lorenza Frattarolo1 Mario Turco2 Gisella Naturale3 Antonio Trevisi4 Maria Lorusso1 Ilaria Cucchi2 Domenico detto Mimmo Caporusso3 Caterina Marini4 Vincenzo Puzzovio1 Palmo Antonio Mosaico2 Elisa Melchiorre3 Antonio Catucci4 Angela Iudici1 Raffaele Cesario2 Camilla Campanella3 Massimo Garruto4 Michela Distratis1 Angelo Leo2 Elena Incoronata Pallara3 Michele Ladisa4 Patrizia Angela Romana Carlucci