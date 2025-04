Consultazioni Referendarie 2025 – Voto per gli Elettori Temporaneamente Fuori Sede

Il Comune di Corato informa che, in occasione delle consultazioni referendarie previste per l'anno 2025, gli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovano temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui sono iscritti nelle liste elettorali, possono esercitare il diritto di voto fuori sede.Gli interessati potranno presentare domanda, personalmente o tramite persona delegata, al comune di temporaneo domicilio, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale.La scadenza per la presentazione della domanda è fissata a domenica 4 maggio 2025, ossia trentacinque giorni prima della data di svolgimento della consultazione.Modalità di invio:- Consegna diretta all'Ufficio Protocollo – Piazza Marconi 12, Palazzo di Città- Trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: elettorale@pec.comune.corato.ba.itDocumentazione da allegare:- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità- Copia della tessera elettorale personale- Certificazione o altra documentazione che attesti la condizione di elettore fuori sede (es. iscrizione universitaria, contratto di lavoro, certificato medico)È inoltre consigliabile indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale.Revoca della domandaÈ possibile revocare la richiesta di ammissione al voto fuori sede entro mercoledì 14 maggio 2025, con le stesse modalità di presentazione sopra indicate.Per ulteriori informazioni, per consultare la circolare della Prefettura e per scaricare il modulo di richiesta, si invita a visitare il sito istituzionale del Comune di Corato: https://comune.corato.ba.it/novita/referendum-2025-elettori-fuori-sede