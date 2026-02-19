Elezioni
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio

La decisione del Viminale. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno

Corato - giovedì 19 febbraio 2026 6.13
Le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Corato avverranno nei prossimi 24 e 25 maggio. La decisione del Ministero dell'Interno che ha informato, come prassi, il Consiglio dei Ministri. Sono 626 in totale i comuni chiamati al voto nelle regioni a statuto ordinario.
Reso noto anche l'eventuale turno di ballottaggio che avrà luogo il 7 e l'8 giugno.
