Articolo 49 sceglie di sostenere Corrado De Benedittis alle amministrative

Il movimento civico Articolo 49 annuncia ufficialmente la propria decisione di sostenere la candidatura di Corrado De Benedittis a Sindaco di Corato in vista delle prossime consultazioni amministrative.La scelta nasce dalla volontà di mettere il patrimonio di competenze maturato dal movimento e il suo radicamento nel tessuto cittadino al servizio di un progetto amministrativo condiviso, capace di coniugare esperienza e nuove energie civiche.Richiamandosi ai principi di partecipazione democratica sanciti dalla Costituzione, Articolo 49 intende offrire un contributo diretto all'azione di governo, ponendosi come forza propositiva all'interno della coalizione.L'impegno del movimento si tradurrà in una collaborazione attiva, orientata a integrare la visione per il futuro della città con un approccio responsabile e aperto al confronto.La partecipazione di Articolo 49 risponde all'esigenza di rafforzare il pluralismo delle idee come strumento per affrontare con efficacia le necessità della comunità coratina, valorizzando lo spirito di servizio e la capacità di ascolto che caratterizzano il movimento.Con questo posizionamento, Articolo 49 riafferma il proprio ruolo di tramite tra le istanze dei cittadini e le istituzioni, impegnandosi a operare per il bene comune e per lo sviluppo del territorio.