Elezioni comunali
Elezioni comunali
Politica

Articolo 49 sceglie di sostenere Corrado De Benedittis alle amministrative

Un contributo di competenze e partecipazione per rafforzare il progetto di governo della città

Corato - sabato 7 marzo 2026 13.57
Il movimento civico Articolo 49 annuncia ufficialmente la propria decisione di sostenere la candidatura di Corrado De Benedittis a Sindaco di Corato in vista delle prossime consultazioni amministrative.

La scelta nasce dalla volontà di mettere il patrimonio di competenze maturato dal movimento e il suo radicamento nel tessuto cittadino al servizio di un progetto amministrativo condiviso, capace di coniugare esperienza e nuove energie civiche.

Richiamandosi ai principi di partecipazione democratica sanciti dalla Costituzione, Articolo 49 intende offrire un contributo diretto all'azione di governo, ponendosi come forza propositiva all'interno della coalizione.
L'impegno del movimento si tradurrà in una collaborazione attiva, orientata a integrare la visione per il futuro della città con un approccio responsabile e aperto al confronto.
La partecipazione di Articolo 49 risponde all'esigenza di rafforzare il pluralismo delle idee come strumento per affrontare con efficacia le necessità della comunità coratina, valorizzando lo spirito di servizio e la capacità di ascolto che caratterizzano il movimento.
Con questo posizionamento, Articolo 49 riafferma il proprio ruolo di tramite tra le istanze dei cittadini e le istituzioni, impegnandosi a operare per il bene comune e per lo sviluppo del territorio.
  • Elezioni
  • elezioni amministrative
Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis
7 marzo 2026 Insieme per l’8 Marzo: a Corato la solidarietà si tinge di giallo con Pro Loco e Avis
Corato-B.Molfetta, Como: «Siamo vivi, e attualmente salvi. Tifosi, aiutateci»
7 marzo 2026 Corato-B.Molfetta, Como: «Siamo vivi, e attualmente salvi. Tifosi, aiutateci»
Altri contenuti a tema
Vincenzo Adduci è il quarto candidato sindaco Vincenzo Adduci è il quarto candidato sindaco Oggi la conferenza per annunciare la sua candidatura
Nuova Umanità, una conferenza stampa verso le elezioni amministrative 2026 Nuova Umanità, una conferenza stampa verso le elezioni amministrative 2026 Appuntamento previsto per giovedì 26 febbraio
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio La decisione del Viminale. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno
Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026 Eventi Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026 Emerge il bisogno di sicurezza e l’ipotesi di una candidatura femminile
Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia Attualità Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia L'ex sindaco di Bari ha vinto alle elezioni con un netto distacco rispetto agli altri candidati
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Attualità Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese Nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre Attualità Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre La firma del decreto del Presidente Emiliano atteso ad ore
“Rete Civica Solidale”: il nuovo progetto nazionale presentato da DemoS
7 marzo 2026 “Rete Civica Solidale”: il nuovo progetto nazionale presentato da DemoS
Ultimo giorno ad Antibes Francia: sorrisi, emozioni e già tanta nostalgia!
7 marzo 2026 Ultimo giorno ad Antibes Francia: sorrisi, emozioni e già tanta nostalgia!
Danneggiata l'auto di Vito Bovino, comandante della Locale di Giovinazzo
7 marzo 2026 Danneggiata l'auto di Vito Bovino, comandante della Locale di Giovinazzo
Il sogno di Francesco arriva all’Incoronata
6 marzo 2026 Il sogno di Francesco arriva all’Incoronata
Allarme furti nelle ville dell’agro di Corato: incontro in comune per rafforzare la sicurezza
6 marzo 2026 Allarme furti nelle ville dell’agro di Corato: incontro in comune per rafforzare la sicurezza
Emergenza incendi a Corato: un'auto distrutta ogni sei giorni
6 marzo 2026 Emergenza incendi a Corato: un'auto distrutta ogni sei giorni
Fas Basket Corato, sfiorata la grande impresa a Reggio Calabria
6 marzo 2026 Fas Basket Corato, sfiorata la grande impresa a Reggio Calabria
Derubata della borsa una donna in una traversa di Castel del Monte: ladri in fuga
6 marzo 2026 Derubata della borsa una donna in una traversa di Castel del Monte: ladri in fuga
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.